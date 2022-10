Política Com mais de 60 milhões de votos, Lula é o presidente mais votado da história do Brasil

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

O número equivale a 50,9% dos votos válidos no segundo turno Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O número equivale a 50,9% dos votos válidos no segundo turno. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidente da República eleito com mais votos na história do Brasil. Com 100% das urnas apuradas, o petista recebeu mais de 60,3 milhões de votos nas eleições de domingo (30) e governará o Brasil pela terceira vez a partir de 1º de janeiro de 2023.

O número equivale a 50,9% dos votos válidos no segundo turno. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, recebeu 58,2 milhões (49,1%).

Antes das eleições deste ano, a votação máxima de um candidato à Presidência havia sido registrada por Bolsonaro em 2018. No segundo turno daquele pleito, o atual presidente recebeu 57,7 milhões de votos.

Nas outras duas vezes em que foi eleito (2002 e 2006), Lula recebeu 52 milhões e 58 milhões de votos no segundo turno, respectivamente. Dilma Rousseff (PT) foi eleita em 2010 e 2014 com 55 milhões e 54 milhões de votos, respectivamente, no segundo turno.

Em 2 de outubro, no primeiro turno, Lula recebeu 57 milhões de votos, contra 51 milhões de Bolsonaro. Até então, nenhum presidenciável havia atingido a casa dos 50 milhões de votos ainda no primeiro turno.

Desde a primeira eleição pós-redemocratização, o eleitorado apto a votar apresenta tendência de aumento no País. Com isso, o número de votos do presidente eleito normalmente cresce.

