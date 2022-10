Política Após derrota para Lula, apoiadores de Bolsonaro realizam protestos em rodovias gaúchas e de outros Estados

Por Marcelo Warth | 31 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pneus e pedaços de madeira foram queimados em rodovias no interior do RS Foto: Divulgação Pneus e pedaços de madeira foram queimados em rodovias no interior do RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial, apoiadores do presidente da República realizam manifestações em rodovias no Rio Grande do Sul e em outros Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná e São Paulo.

Os protestos iniciaram na noite de domingo (30), com bloqueios totais e parciais em estradas federais e estaduais. Pneus e pedaços de madeira foram queimados no interior do RS. Máquinas agrícolas também foram colocadas na pista. Em rodovias de alguns Estados, caminhoneiros impedem a passagem de veículos.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) gaúcha, na manhã desta segunda-feira (31) os manifestantes se concentram na BR-285, em Ijuí, no acesso a Cruz Alta, e em Entre-Ijuís; na BR-470, em Garibaldi; na BR-158, em Panambi; na BR-153, em Erechim; na BR-116, em Vacaria; e na BR-116, em São Leopoldo.

“A PRF está adotando os procedimentos necessários para garantir a livre circulação nas rodovias federais do Estado”, informou a corporação.

Entre as estradas estaduais com protestos, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, estão a ERS-239, em Araricá; a RSC-287, em Santa Cruz do Sul; a ERS-446, em Carlos Barbosa; a ERS-122, em Caxias do Sul; a ERS-463, em Tapejara; e a RSC-287, em Venâncio Aires.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política