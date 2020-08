Em nota, o hospital informou que ela deu entrada na unidade “para realização de exames clínicos e investigação de doença autoimune”. De acordo com o texto, “a deputada encontra-se no quarto e está cumprindo o período de isolamento referente à covid-19”.

“Ela passa bem, mas ainda sem previsão de alta”, diz a nota.

Ao divulgar a nota do hospital no Twitter, Carla Zambelli deixou uma mensagem a seu seguidores: “A todos os que me direcionam suas orações e votos de melhoras do meu estado de saúde, agradeço o carinho”.

Zambelli é uma das maiores aliadas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso Nacional. Na última terça-feira (18), ao anunciar o diagnóstico positivo para a doença, a parlamentar disse que não apresentava sintomas e que iniciaria o tratamento com hidroxicloroquina.

Autoelogio

A deputada tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter na última sexta-feira (21) depois que “respondeu” a ela mesma, em uma rede social.

Inicialmente, a parlamentar, que havia anunciado estar com covid-19, publicou uma mensagem na qual pedia orações aos seguidores. “Sem conseguir dormir e com dor no corpo. Peço orações. Amo vocês”, lia-se no post. Pouco depois, porém, a própria parlamentar respondeu a mensagem, com um texto truncado, em que lia-se: “Força e muita força. Você é nossa representante”.

A explicação mais óbvia encontrada por internautas foi a de que Zambelli pretendia usar um perfil falso para responder a mensagem, mas esqueceu-se de trocar a conta. O resultado foram críticas e muitos memes.

Em vídeo publicado no mesmo dia no perfil da deputada no Facebook, uma assessora assume que fez o comentário com o perfil oficial da deputada, em vez do pessoal.

Também em resposta, Zambelli explicou que a funcionária, que também administra a página, foi comentar a publicação e esqueceu de alterar o perfil. Carla pontuou que qualquer pessoa que edita página sabe que isso pode acontecer.

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, foi um dos que criticou: “Deputada Carla Zambelli errou a conta do fake e desejou melhoras da covid e força a ela mesma. Se faz da doença ferramenta de marketing, dá margem a desconfianças sobre seu real estado de saúde. Parece ser uma prática bolsonarista”, escreveu o político pernambucano. Freire ainda disse que só faltava a deputada dizer que está tomando cloroquina. Mas ela já anunciou que iniciaria o tratamento com o remédio sem eficácia contra a doença comprovada cientificamente.