As mortes por coronavírus no Brasil ultrapassaram a marca das 115 mil

Mais de 2,77 milhões de pessoas já se recuperaram do novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

O número de mortes em função da pandemia do novo coronavírus chegou a 115.309. Nas últimas 24 horas, foram 565 novas vidas perdidas registradas pelas secretarias estaduais de saúde. Os dados foram apresentados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta -feira (24).

Ainda conforme a atualização do ministério, o total de casos confirmados acumulados chegou a 3.622.861. Entre domingo (23) e esta segunda, foram acrescidos às estatísticas 17.078 novos casos. A atualização registrou ainda 728.843 pessoas em acompanhamento e outras 2.778.709 que já se recuperaram.

As estatísticas são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às ças-feiras há tendência de números maiores em função do acúmulo de registros que são enviados ao sistema do Ministério da Saúde.