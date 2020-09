A decisão foi da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce. Flordelis e os filhos são réus em processo sobre a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em casa, em Niterói, em junho do ano passado.

A defesa de Flordelis declarou que vai tomar todas as providências e disse que a decisão “é equivocada, usa argumentos sem sentido e que a presunção de inocência tem sido deixada de lado no caso.”

Na sexta, a Justiça também determinou que Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos biológicos de Flordelis e acusado de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, seja transferido para a penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

O pedido, aceito pela Justiça, foi feito pela defesa que representa o pai do pastor Anderson do Carmo no processo, após suspeitas de que Adriano estava se comunicando de dentro do presídio com a mãe.

A decisão cita também o relato de uma testemunha do caso que diz temer por sua integridade física.