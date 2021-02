Mundo A Dinamarca quer lançar passaporte digital de vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Objetivo é ajudar na recuperação das viagens de negócios. (Foto: Reprodução)

A Dinamarca planeja lançar até o fim de fevereiro um passaporte digital para pessoas que se vacinaram contra a covid-19. Uma versão completa do sistema deve ser disponibilizada ao público até o início do verão europeu, em junho, como uma estratégia para restabelecer a normalidade no país no pós-pandemia.

O principal objetivo da medida, segundo reportagem publicada pelo jornal “Financial Times”, é inicialmente ajudar na recuperação das viagens de negócios. O ministro interino das Finanças, Morten Bodskov, disse nesta quarta-feira que o passaporte mostrará se uma pessoa foi vacinada ou não contra a doença.

Uma solução mais completa do documento digital deve ser lançada em até quatro meses para permitir uma reabertura gradual do país, que limitou drasticamente a vida cultural e esportiva por causa do vírus.

O governo da Dinamarca não deu detalhes sobre como o passaporte funcionará, mas disse que ele será desenvolvido em parceria com empresas e outras organizações culturais, atendendo a todas as demandas da União Europeia (UE).

A ideia é que os passaportes estejam disponíveis nos celulares dos dinamarqueses, para que eles possam mostrar que foram vacinados, segundo o ministro das Finanças. Detalhes como resultados de um teste positivo para anticorpos da doença poderiam ser adicionados posteriormente.

“É absolutamente crucial para nós reiniciarmos a sociedade dinamarquesa para que as empresas possam voltar aos trilhos”, acrescentou Bodskov.

Não são apenas os governos que estão sugerindo passaportes para vacinas.

Em algumas semanas, a Etihad Airways e a Emirates começarão a usar um passe de viagem digital, desenvolvido pela International Air Transport Association, para ajudar os passageiros a gerenciarem seus planos de viagem e fornecerem às companhias aéreas e aos governos documentação de que foram vacinados ou testados para a covid-19.

O desafio agora é criar um documento ou aplicativo que seja aceito em todo o mundo, que proteja a privacidade e seja acessível às pessoas independentemente de sua renda ou do acesso a smartphones.

Um passaporte ou passe de vacinação é a documentação que prova que você foi vacinado contra a covid-19. Algumas versões também permitem que as pessoas mostrem que seus testes foram negativos para o vírus e, portanto, podem viajar com mais facilidade.

As versões que estão sendo trabalhadas agora por companhias aéreas, grupos da indústria, organizações sem fins lucrativos e empresas de tecnologia serão algo que você poderá acessar em seu telefone móvel como um aplicativo ou parte de sua carteira digital.

À medida que mais pessoas são vacinadas, provavelmente haverá aspectos da vida pública de que apenas as pessoas que foram vacinadas terão permissão para participar. No próximo Super Bowl em Tampa, na Flórida, por exemplo, uma parte significativa dos participantes será de profissionais de saúde vacinados.

Para fazer uma viagem internacional, o governo e as autoridades de saúde precisam saber se você foi vacinado ou se o teste do vírus foi negativo. Muitos países já estão exigindo prova de um teste negativo para o ingresso. Esses passes podem ser essenciais para reiniciar a indústria do turismo.

