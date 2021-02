A expectativa era a de que o ano-novo trouxesse melhores perspectivas econômicas à Europa, à medida que a vacinação começasse. Em vez disso, a economia na zona do euro encolheu no final de 2020, segundo dados oficiais, o que aumenta o temor de uma segunda onda de recessão. Os dados também mostram que a pandemia seguirá com força durante alguns meses, em razão de falhas na distribuição dos imunizantes.

A produção econômica nos 19 países na zona do euro caiu 0,7% no quarto trimestre do ano passado, segundo estimativa de uma agência oficial da União Europeia (UE). Em todo o ano de 2020, a produção caiu 5,1%. Agora, é provável que a Europa sofra contração econômica contínua ao longo dos três primeiros meses de 2021 e talvez em parte do próximo trimestre, enquanto governos são forçados a manter restrições à atividade comercial, segundo estudo publicado pela consultoria Oxford Economics, de Londres.

“Há risco de que a distribuição das vacinas continue decepcionante”, disse o economista Tomas Dvorak, que analisa a eurozona na Oxford Economics. “Há risco de que o segundo trimestre também seja bem ruim.”

O fracasso de governos europeus em conseguir vacinas para seus cidadãos pode criar um desgaste político, alimentando ressentimento em relação a Bruxelas e azedando uma relação já instável entre os 27 países da UE. A competição por vacinas já provocou uma crise do bloco com o Reino Unido. “Temos de observar as consequências políticas”, disse o economista do Berenberg Bank, Holger Schmieding.