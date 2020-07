Rio Grande do Sul “A doença não reconhece fronteiras estabelecidas em papel”, diz o governador gaúcho

8 de julho de 2020

Leite participou de reunião da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O acordo sanitário entre o Brasil e o Uruguai foi o tema da reunião da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa do RS, realizada nesta quarta-feira (08). O governador Eduardo Leite e o ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, participaram do encontro por videoconferência.

Assinado no dia 26 de junho, o acordo prevê ações envolvendo os planos sanitário e epidemiológico na área de abrangência da fronteira entre os municípios de Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. O plano foi apresentado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Leite reiterou a disposição do Estado em seguir trabalhando em parceria no combate ao coronavírus. “A doença não reconhece fronteiras estabelecidas em papel, e a vida das pessoas que vivem praticamente na mesma cidade, com interações diárias nas rotinas, tampouco reconhece essa divisão. Temos a responsabilidade coletiva de enfrentarmos e vencermos a situação, melhorando a eficácia do controle do coronavírus na fronteira”, afirmou.

Um exemplo prático do convênio é a ampliação da testagem dos gaúchos. O governo uruguaio fornecerá insumos para a realização de exames RT-PCR em parceria com universidades do Rio Grande do Sul. “Isso mostra que podemos cooperar, mesmo em tempos de tanta radicalização”, apontou Leite.

O líder do governo na Assembleia e presidente da Comissão do Mercosul, deputado Frederico Antunes, presidiu o encontro, que também contou com a participação do presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo.

O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, reforçou a importância do acordo. “É um intercâmbio muito frutífero e o início de um caminho de cooperação e de irmandade. Sempre tivemos esse espírito com nossos hermanos no Brasil, mas essa é a oportunidade de fazermos algo no sentido mais pragmático. De nossa parte, faremos tudo que for possível para ajudar”, garantiu.

Também participaram da videoconferência o embaixador do Brasil no Uruguai, Antonio Simões; o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello; o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni; o diretor de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil, Flavio Werneck; a secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann; a secretária de Relações Federativas e Internacionais do RS, Ana Amélia Lemos; o senador uruguaio Tabaré Viera; o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara do Uruguai, deputado Marne Osório; o prefeito de Santana do Livramento, Ico Charopen; e a intendente de Rivera, Alma Gallup.

