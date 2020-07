Rio Grande do Sul Apaes de 35 municípios gaúchos recebem R$ 3,1 milhões de emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Repasse foi anunciado em videoconferência

O governo do RS realizou, nesta quarta-feira (08), uma cerimônia virtual para anunciar o repasse de recursos às Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 35 municípios gaúchos.

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do líder da bancada gaúcha, deputado federal Giovani Cherini (PL).

Ao fazer referência ao slogan do governo do Estado, “Novas façanhas”, Leite ressaltou o caráter particular do trabalho feito nas Apaes. “Quando falamos em façanhas, não falamos de façanhas distantes, mas também daquelas que se cumprem no dia a dia. As pessoas que lideram nossas Apaes são um exemplo dessas façanhas. Sabemos que fazem muito com pouco, com todas as dificuldades, lidando com situações que exigem uma dedicação muito especial para cuidar de crianças e de jovens que exigem especial atenção e dedicação. É um exemplo das nossas façanhas”, destacou o governador, reforçando o respeito e a admiração que tem pelos profissionais dessas associações.

Os R$ 3,1 milhões são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha reguladas a partir das portarias 957 e 1.166, ambas de 2020, do Ministério da Saúde. A secretária da Saúde garantiu que a verba será muito bem utilizada no atendimento de pessoas que “precisam desse carinho, desse acolhimento e desse atendimento humanizado e qualificado”.

O presidente da Federação Estadual das Apaes, Afonso Tochetto, agradeceu o repasse de recursos. “É um valor inestimável para a manutenção das nossas atividades. Nos últimos anos, o aporte às Apaes está crescendo, e só podemos agradecer”, disse. O Rio Grande do Sul tem 202 Apaes em 356 municípios.

