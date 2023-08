Mundo A dois meses das eleições, governo da Argentina anuncia pacote que inclui bônus a servidores e domésticas

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Pacote foi anunciado por ministro que concorre à presidência. (Foto: Reprodução)

Faltando dois meses para as eleições presidenciais, o Ministro da Economia da Argentina, Sergio Massaanunciou medidas que visam a aliviar os efeitos da desvalorização do peso e da inflação. Entre as medidas estão bônus para servidores públicos e aposentados, reforço no cartão alimentação para famílias de baixa renda com filhos e linha de créditos para trabalhadores. Massa está concorrendo à presidência da Argentina.

O pacote anunciado vai na contramão do pedido feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no início deste mês para que o país gaste menos. O novo plano surge depois que a coalizão União pela Pátria, do presidente Alberto Fernández, da qual Massa é candidato, foi surpreendida pela vitória do candidato de extrema direita Javier Milei nas primárias deste mês, que antecedem as eleição presidenciais, previstas para 22 de outubro.

As medidas podem colocar o governo em conflito com o FMI, que aprovou um desembolso de US$ 7,5 bilhões para o governo na semana passada, após extensas negociações sobre seus empréstimos, depois que a Argentina não conseguiu cumprir as metas do programa em meio à forte seca que atingiu o país.

“O principal objetivo é que todos os setores da economia tenham ajuda, de alguma forma, do Estado”, disse Massa em vídeo, citando a desvalorização do peso e a crise climática sem precedentes como motivos para oferecer apoio financeiro às famílias argentinas.

Uma condição para a ajuda do FMI ao governo de Fernandez era que a Argentina aumentasse os controles de gastos, limitando os salários e as pensões do setor público.

Na última semana, o Fundo disse em comunicado que o governo implementaria um aumento temporário nos impostos sobre bens e serviços selecionados para compensar as perdas das exportações relacionadas à seca.

Medidas

Setor público – Será dado um bônus de valor fixo de 60 mil pesos, pago em duas parcelas mensais em setembro e outubro, para 390 mil funcionários da administração pública que recebem salários líquidos de até 400 mil pesos por mês.

Aposentados e pensionistas – bônus de 37 mil pesos para os meses de setembro, outubro e novembro.

Empregadas domésticas – irão receber um bônus único de 25 mil pesos em duas parcelas mensais, proporcionais às horas trabalhadas. Segundo o anúncio feito por Massa, no caso dos empregadores com rendimentos de até dois milhões de pesos mensais, o Estado reembolsará 50% deste reforço.

Setor privado – Serão dois bônus de US$ 30 mil cada, de valor fixo não remunerado, nos meses de setembro e outubro. É válido para trabalhadores do setor privado com salários líquidos de até 400 mil pesos por mês. O Estado irá absorver o custo nas micro e pequenas empresas.

Créditos – Será oferecida uma linha de crédito para trabalhadores de até 400 mil pesos, em 24.36 ou 48 quotas. Cada quota não poderá exceder 30% da renda mensal e o valor será depositado em um cartão de crédito bancário em até cinco dias úteis. A taxa de juros será equivalente a 50% da atual taxa de financiamento bancário.

Cartão alimentação – receberá um reforço único em duas prestações mensais, de acordo com o número de filhos da família. Famílias com um filho receberá 10 mil pesos; com dois filhos, 17 mil pesos; e, com três filhos, 23 mil pesos. O valor do cartão é aumentado em 30% após esse reforço adicional.

Agricultura – O governo anunciou a isenção de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, e a entrega de fertilizantes

