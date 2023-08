Mundo Turista brasileiro cai de altura de 5 metros em vinícola na Argentina

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

O brasileiro teve traumatismo craniano e quebrou costelas. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Antonio Álvarez, de 43 anos, caiu do terraço de uma vinícola em Mendoza, na Argentina. O acidente aconteceu no último sábado (26) durante uma degustação de vinhos, quando Álvarez sofreu a queda de uma altura de cinco metros. Ele precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital.

Imagens do local mostram Álvarez tentando ultrapassar o limite do terraço e tenta ficar em pé em uma parede que sai perpendicularmente. Mas assim que põe os pés naquele muro, que é muito estreito, ele perde a estabilidade e cai cerca de cinco metros no chão. É o que mostra vídeo filmado pelas câmeras de segurança da vinícola de Mendoza onde ocorreu o evento, que La Nacion acessou junto a fontes judiciais.

Imediatamente, o homem foi transferido para o Hospital Central, localizado na capital Mendoza, onde foi internado na unidade de terapia intensiva, conforme informou ontem o Ministério de Segurança daquela província.

Laudo inicial

A princípio, os médicos haviam indicado que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico por queda de altura, com formação de coágulo sanguíneo e fratura de costelas.

O último relatório médico divulgado informa que o paciente permanece internado numa sala comum “devido a politraumatismo resultante de queda de altura com múltiplas fraturas craniofaciais”. Depois confirma que está “hemodinamicamente estável, sem necessidades de oxigênio”, mas que continua sob acompanhamento multidisciplinar e que a sua “evolução” é esperada.

“O paciente está estável, com avaliações multidisciplinares. A odontologia viu, a oftalmologia viu, a neurocirurgia está acompanhando, mas não tem conduta cirúrgica. Ele tem fraturas faciais por causa do golpe, mas não muito mais. Ele está lúcido, estável e ainda está na sala comunal. Presumimos que será avaliado por mais um ou dois dias e, caso não tenha necessidade cirúrgica, terá alta”, informaram fontes do Hospital Central ao La Nacion.

Causas

Fontes judiciais confirmaram ao La Nacion que o acidente ocorreu na vinícola e não no restaurante, e que o caso já foi arquivado pois foi constatado que o turista “cai sozinho”. Desde o início, da Segurança, indicaram a este jornal que se tratou de uma queda acidental, embora a Justiça tenha tido intervenção para que pudesse determinar com segurança o que tinha acontecido. Ontem, no local do acidente, a Polícia Científica trabalhou em conjunto com pessoal de investigação e policiais da região de Luján.

O La Nacion conversou com fontes de Catena Zapata para obter mais detalhes sobre o incidente . A vinícola enviou uma nota: “Por uma questão de privacidade turística, não vamos dar detalhes”. Esclareceram também que câmeras de segurança instaladas no local estavam sendo examinadas para reconstituir a sequência do ocorrido.

2023-08-28