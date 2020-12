Além da crise sanitária, a perda de valor da moeda brasileira tem como pano de fundo as incertezas dos investidores com o rumo das contas públicas. O impacto dessa desvalorização fica evidente no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado). Conhecido como a inflação do aluguel e muito sensível ao comportamento do dólar, o IGP-M terminou este ano com uma alta superior a 23%.

Mercado de trabalho