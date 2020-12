Variedades Em meio a críticas por festa no Rio para centenas de pessoas, Neymar aparece em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogador foi marcado em algumas fotos no Instagram ao lado de seus parças. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar Jr. viajou para Santa Catarina. O jogador de futebol foi filmado e marcado em alguns posts feitos por amigos no Instagram, em que também citam seus ‘parças’ Guilherme Pitta e Gil Cebola, além de seu pai, Neymar. Depois, o craque foi fotografado na praia Caixa D’aço em um iate. Outras fotos e vídeos foram divulgados com exclusividade no Instagram Gossip do Dia. Procurada por Quem, a assessoria confirmou que Neymar está em Balneário Camboriú e disse que ele irá passar a virada do ano por lá.

A ida de Neymar ao Sul acontece em meio à polêmica festa de cinco dias que o jogador está promovendo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para centenas de pessoas. Ele está recebendo muitos críticas na web por realizar um evento de grande proporção em meio à pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, a festa deve custar 4 milhões de reais para o craque e diversas influencer já estão por lá, postando fotos com as pulseirinhas VIPs para cada dia do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades