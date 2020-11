Mundo A economia dos Estados Unidos cresceu mais de 30% no terceiro trimestre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Economia americana registra retomada robusta passado o pior momento da crise do coronavírus. (Foto: Reprodução)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve um crescimento de 33,1% no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o segundo trimestre em termos anualizados, mostrou a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país na última quarta-feira (25).

Segundo a pesquisa Reuters, a expectativa mediana dos economistas para o dado era de avanço de 33,2%.

Apesar do dado ser muito alto, vale lembrar que a metodologia utilizada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA é diferente da que é usada pelos demais países do mundo.

O método dos americanos é o cálculo da variação trimestral com ajuste sazonal anualizado. A variação resultante é elevada à quarta potência.

Diversas publicações técnicas criticam este método, pois pode superestima variações e provocar distorções em períodos específicos, como dito neste vídeo.

No segundo trimestre, havia sido registrada uma retração de 31,4% no indicador. Nos primeiros três meses de 2020 o PIB dos EUA já havia sofrido uma contração de 5%.

Este dado dá a dimensão da retomada econômica posterior ao impacto inicial do coronavírus.

Coronavírus

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos estuda encurtar a duração do período de auto-quarentena após uma possível exposição ao coronavírus. Esse tempo pode cair de 14 para 7 a 10 dias. Nesse segundo cenário, a pessoa que corre risco de ter sido infectado ainda precisa fazer um exame para comprovar que não pegou a doença.

A auto-quarentena para quem foi exposto ao vírus serve para evitar que uma pessoa possivelmente infectada tenha contado com outros e, assim, propague o vírus.

“Deixe-me confirmar que estamos constantemente revisando as evidências e estamos começando a ter evidências de que uma quarentena mais curta complementada por testes pode ser capaz de encurtar esse período de quarentena de 14 dias para dias mais curtos”, disse um alto funcionário de saúde dos EUA nesta semana.

Ele acrescentou que a decisão de mudar a orientação não é final e os especialistas ainda estão revisando os dados para garantir que tal mudança não coloque as pessoas em risco.

Novos casos de coronavírus nos Estados Unidos estão em média em torno de 172 mil por dia e ultrapassaram os 100 mil desde o início de novembro, de acordo com uma contagem da Reuters.

Os Estados Unidos registraram na quarta-feira (25) mais de 2.400 mortes causadas por covid-19 em 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o maior número em seis meses.

Diante desse novo surto, que está em fase “exponencial” nos Estados Unidos, segundo autoridades sanitárias, muitos estados têm reimposto as restrições apesar da chegada do Natal. O Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta (26), é uma grande festa familiar nos Estados Unidos, mais importante do que o Natal para muitos, que reúne amigos e familiares.

