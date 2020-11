Mundo Mais quatro estudantes entre 13 e 14 anos são indiciados pela decapitação de professor francês

26 de novembro de 2020

Ao todo, 14 pessoas são acusadas de envolvimento no assassinato do professor (na foto), sendo seis menores de idade. (Foto: Reprodução)

Mais quatro estudantes com idades entre 13 e 14 anos foram indiciados na quarta-feira por envolvimento no assassinato do professor francês Samuel Paty, decapitado no dia 16 de outubro em Conflans-Sainte-Honorine, cidade próxima a Paris. Três dos adolescentes serão investigados por “cumplicidade em assassinato terrorista”: eles teriam indicado quem era Paty ao agressor, Abdoullakh Anzorov, em frente ao centro educacional onde o professor lecionava.

Já a quarta adolescente foi indiciada por “denúncia caluniosa”. De acordo com o jornal Le Monde, ela era aluna de Paty e filha de Brahim C., que começou uma campanha contra o professor. O pai também foi processado e preso por causa do assassinato.

Paty foi morto após mostrar caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão — o uso de imagens de profetas é considerado idolatria e vetado na religião muçulmana. O professor, de 47 anos, foi decapitado ao sair do trabalho por Anzorov, um extremista religioso de origem russo-chechena. O agressor foi morto pela polícia após o crime.

Segundo Le Monde, a filha de Brahim não estava na aula em que Paty mostrou as caricaturas, no dia 6 daquele mês, mas esteve na véspera, quando o professor anunciou qual seria o conteúdo da aula seguinte. A adolescente afirmou que Paty teria dito que os alunos muçulmanos poderiam se ausentar, se quisessem, da aula seguinte. Depois, ela e o pai foram à delegacia prestar queixa contra o professor, no dia 7 de outubro.

Os quatro adolescentes foram detidos na segunda-feira e na terça, sob ordem de um juiz de instrução antiterrorista do Tribunal de Paris. Depois, foram liberados, mas vão continuar sob supervisão judicial até serem apresentados formalmente perante o tribunal, segundo informou uma fonte do Judiciário ao jornal francês.

Com esses quatro novos indiciamentos, sobe para 14 o número de pessoas acusadas de envolvimento na morte de Paty. Entre elas, seis são menores de idade — dois alunos de 14 e 15 anos já tinham sido indiciados por “cumplicidade em assassinato terrorista”, no dia 21 de outubro, por terem indicado o professor ao assassino em troca de “300 a 350 euros”, de acordo com o promotor antiterrorista, Jean-François Ricard.

O ataque, somado ao atentado em Nice em que três pessoas foram mortas a facadas, incluindo a brasileira Simone Barreto Silva, levou a França a elevar o estado de alerta a seu nível máximo, com o presidente Emmanuel Macron anunciando novas medidas antiterror e o deslocamento de milhares de soldados para aumentar a segurança de centros religiosos e escolas pelo país. As medidas geraram protestos em países de maioria muçulmana, com manifestantes defendendo o boicote de produtos franceses.

Os atentados também reforçaram projetos de Macron que têm causado controvérsia, como o que pretende “consolidar os princípios republicanos” — inicialmente apresentado como um projeto contra os “separatismos”, incluindo o islamista—, que será apresentado ao Conselho de Ministros em 9 de dezembro. O projeto inclui medidas como o recrudescimento dos controles das mesquitas e associações muçulmanas, dos apelos à violência e ao ódio nas redes sociais e do compromisso com os princípios da laicidade na educação nacional.

Um segundo projeto, já aprovado em duas votações na Assembleia Nacional, é chamado de Lei de Segurança Global e prevê medidas de incremento da segurança interna e de proteção aos policiais. A lei sofreu críticas principalmente por causa de seu artigo 24, que cria um novo delito: proíbe, sob risco de um ano de prisão e € 45 mil de multa, a exibição de imagens de policiais em ação com o propósito de “comprometer sua integridade física ou psíquica”.

Diante dos protestos de organizações de direitos humanos e jornalistas, o artigo foi aprovado com um adendo que diz que sua aplicação ocorrerá “sem prejuízo ao direito de informar”.

