28 de novembro de 2020

Patrimônio líquido deixado pelo astro argentino está avaliado em R$ 2,6 bilhões. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ídolo do futebol Diego Maradona também deixou sua marca nas urnas brasileiras. As eleições deste ano tiveram 66 candidatos com “Maradona” no nome. Destes, 5 foram eleitos vereadores.

Os Maradonas da eleição municipal foram candidatos em 66 cidades de 18 estados. A maioria usou o nome do jogador de futebol argentino apenas como o apelido que aparece na urna. Mas quatro candidatos tinham Maradona no nome da certidão de nascimento. Ao todo, 62 se candidataram a vereador, 3 a vice-prefeito e 1 a prefeito.

Veja os eleitos:

– Claudio Pereira da Silva, o Maradona (PT), em Santa Bárbara (BA)

– Rosario Guimaraes Rios, o Maradona (PSDB), em Utinga (BA)

– Erivelton Araujo da Silva, o Maradona (PP), em Jutaí (AM)

– Wesley Campos Aguiar, o Maradona (PSD), em Correntina (BA)

– Paulo Cesar do Carmo, o Paulinho Maradona (PSD), em São José dos Pinhais (PR)

Paulinho Maradona, o eleito em São José dos Pinhais (PR), diz que o apelido surgiu em 2004 quando começou a trabalhar na Volkswagem. “Eu era cabeludo na época, parecido com o cabelo do Maradona mais novo. Quando cheguei lá na fábrica, perguntaram meu nome. E falei que me chamavam de Paulinho, mas o pessoal já colocou Maradona e ficou para o resto da vida.”

“Eu tinha 23 anos na época. Agora não tenho nada a ver. Só sou gordinho. Fiquei careca”, conta.

“Sou flamenguista, comecei a torcer em 1992. O Júnior é meu maior ídolo, depois o Zico e o Ronaldinho. Logo depois vem o Maradona. Dele tenho uma camiseta da Argentina.”

“Fiquei sabendo [da morte] quando comecei a receber mensagens. Veio gente perguntar se eu tinha morrido. Mas falei: ‘Tô vivo'”, brinca o vereador, dizendo que lamenta a morte do jogador argentino.

Herança

Uma guerra será disputada pela divisão dos bens de Diego Armando Maradona depois de uma parada cardiorrespiratória.

Por estranho que pareça, Maradona não deixou nenhum testamento, o que vai abrir um verdadeiro vale-tudo pelos seus bilhões. A principal razão dos conflitos tem a ver com a desavença das filhas mais velhas de Maradona, Dalma e Giannina, com o advogado Matías Morla, representante de Diego na reta final da sua vida e responsável pela distribuição dos bens que serão calculados pela Justiça na Argentina. Acusado pelas filhas de negligenciar os cuidados a Maradona, Morla é mais próximo de Rocío Oliva, a última namorada do Diez, também desafeta de Dalma e Giannina.

A disputa já tem duas trincheiras bem estabelecidas, a da “primeira família” de Maradona, com Dalma, Giannina e Claudia Villafañe, sua ex-esposa, de um lado, e o “entorno final” do outro, com Rocío Oliva e Matías Morla, que acompanharam de perto seus anos derradeiros. Barrada no velório e no enterro de Diego, Rocío declarou à ESPN que espera recompensa financeira pelo suporte a Maradona pelos cinco anos de namoro, e é incerto até mesmo o que vai acontecer com o vídeo gravado por Diego há exatamente um ano ameaçando deserdar as filhas mais velhas, que defenderam a mãe e se afastaram dele em uma das suas inúmeras brigas entre todos justamente por dinheiro.

A fortuna gerada por Maradona é incalculável até para a sempre detalhista imprensa argentina. Estimativas mais modestas, como a do “Clarín”, maior jornal da Argentina, dizem que a herança esbarra em US$ 100 milhões (8,1 bilhões de pesos, equivalentes a R$ 535 milhões). Ela vem de imóveis na Argentina e em todo o mundo, além de carros, anéis, joias e relógios – tudo do mais alto luxo. Tal cálculo não inclui o direito de imagem, quantia sempre difícil de ser avaliada.

Já segundo a “Crônica TV”, canal de Buenos Aires, são US$ 600 milhões em jogo (R$ 3,1 bilhões aproximadamente). De acordo com o site especializado em economia ‘Celebrity Net Worth’, o valor giraria em torno de 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,5 bilhões). Um dos esportistas mais lucrativos de todos os tempos, Diego amealhou cifrões em salários, patrocínios e direitos de imagem até seus dias finais – e a história mostra rios de dinheiro sendo gerados depois da morte de figuras da sua grandeza.

