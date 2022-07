Política “A elite brasileira tem uma mentalidade escravista”, diz Lula em entrevista a jornal britânico

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula também afirmou que revogará o teto de gastos e as reformas trabalhistas feitas a partir de 2016 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula também afirmou que revogará o teto de gastos e as reformas trabalhistas feitas a partir de 2016. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar a “elite brasileira” e reafirmou que revogará as reformas econômicas feitas no País.

“A elite brasileira tem uma mentalidade escravista”, disse Lula em entrevista divulgada na segunda-feira (11). O petista declarou que, caso seja eleito presidente, deve realizar uma reforma tributária para que os ricos paguem mais impostos.

Lula também reafirmou que revogará o teto de gastos e as reformas trabalhistas feitas a partir de 2016, quando o PT deixou a Presidência da República depois de passar 13 anos no poder, mas defendeu o compromisso fiscal. “Aprendi muito jovem com minha mãe analfabeta que não podia gastar mais do que ganhava”, disse.

O petista é o principal adversário do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, nas eleições deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política