Economia Setor de serviços brasileiro registra novo crescimento e está 8,4% acima do nível pré-pandemia

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

O setor de serviços brasileiro registrou crescimento de 0,9% em maio na comparação com abril, na série com ajuste sazonal, acumulando um ganho de 3,3% nos últimos quatro meses, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O setor se encontra 8,4% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 2,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica, em novembro de 2014.

Na série sem ajuste sazonal, frente a maio de 2021, o volume de serviços teve a sua 15ª taxa positiva consecutiva (9,2%). O acumulado no ano chegou a 9,4% frente a igual período de 2021.

O avanço do volume de serviços de abril para maio foi acompanhado por todas as cinco atividades que compõem a pesquisa, com destaque para os transportes (0,9%), que recuperaram parte da retração de 2,5% verificada no mês anterior, e para informação e comunicação (0,9%), setor que emplacou o terceiro resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 3,4%.

Os demais avanços vieram de outros serviços (3,1%), de profissionais, administrativos e complementares (1%) e de serviços prestados às famílias (1,9%). Enquanto os dois primeiros setores recuperaram as perdas de abril, de -3% e -0,5%, respectivamente, a última atividade registrou o terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 8,1%.

