Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Com o objetivo de possibilitar a resolução de conflitos na relação entre consumidores e fornecedores de forma direta e extrajudicial, sempre que possível, o Procon RS lançou uma nova plataforma virtual.

Trata-se do portal Procon RS Digital, que pode ser acessado por meio do endereço https://proconrs.modria.com/. O site é baseado na tecnologia ODR (online dispute resolution), que visa dar agilidade na interação entre as partes envolvidas.

A principal diferença em relação ao atendimento prestado atualmente pelo Procon RS é que, pelo Procon RS Digital, os consumidores têm acesso direto aos fornecedores, ou seja, a equipe do Procon RS apenas acompanha o processo para garantir a lisura e que os trâmites respeitam as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No momento, oito fornecedores podem ser acessados pela plataforma: Claro, Tim, Corsan, CEEE Equatorial, Samsung, Elevato, Magazine Luiza e Netshoes Zattini. Conforme o Procon, a intenção é estabelecer parceria com mais empresas para ampliar o serviço.

