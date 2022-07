Inter Após 20 partidas, Mano Menezes tem seu melhor começo de trabalho desde 2008

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com vitória diante do América-MG, na última segunda-feira, 11, por 1 a 0, com gol nos acréscimos, o Inter alcançou a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos atrás do líder Palmeiras. O resultado conquistado na partida fez com que o técnico Mano Menezes alcançasse uma marca importante. Após 20 partidas, é o melhor inicio de trabalho do treinador desde de 2008, quando assumiu o Corinthians na Série B do campeonato nacional.

Sob o comano de Mano, o colorado, neste ano de 2022, após os 20 jogos, tem 10 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, resultando um aproveitamento de 63,3%, com um saldo positivo de 17 gols.

Em 2008, o treinador conseguiu um aproveitamento de 65%, com 11 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Naquele ano, comandando o clube paulista, o treinador conquistou o título da segunda divisão.

Comandando o Palmeiras, em 2019, o gaúcho também conquistou um aproveitamento de 63,3% no começo de trabalho, com 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. A diferença fica no saldo de gols. No clube paulista foi 14 gols

Por curiosidade, o pior trabalho do técnico, depois de 20 partidas, foi no Bahia, onde Mano teve 36,7% de aproveitamento, com 7 vitórias, 1 empate e 12 derrotas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter