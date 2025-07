Inter Superior Tribunal de Justiça Desportiva concede efeito suspensivo e Vitão reforça o Inter contra o Vitória

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Vitão está liberado para jogar pelo Inter contra o Vitória pelo Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Internaciona Vitão está liberado para jogar pelo Inter contra o Vitória. (Foto Ricardo Duarte/Internaciona) Foto: Ricardo Duarte/Internaciona

Boa notícia para o torcedor Inter. O zagueiro Vitão está liberado para atuar no próximo sábado (12), após o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) acatar o pedido de efeito suspensivo da punição aplicada ao camisa 4.

Com a decisão provisória, o defensor poderá ser escalado pelo técnico Roger Machado na partida contra o Vitória, às 16h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Vitão havia sido punido com duas partidas de suspensão por declarações consideradas ofensivas à arbitragem, após o empate com o Corinthians, ocorrido no dia 3 de maio, pela quinta rodada da Série A.

À época, o zagueiro criticou duramente a condução do jogo, gerando denúncia por parte do tribunal desportivo com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

Com a medida suspensiva aceita, o jogador volta a ficar à disposição do elenco principal, que busca recuperação na tabela após sequência irregular de resultados. Apesar da liberação provisória, Vitão ainda será julgado pelo pleno do STJD, e a sessão que definirá o resultado final do processo segue sem data definida.

O Internacional comemora a possibilidade de contar com um dos seus pilares defensivos, especialmente diante de um adversário direto na luta por posições no meio da tabela. Vitão tem sido peça central na organização do sistema defensivo colorado e sua presença é vista como reforço estratégico para o duelo do fim de semana.

