Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra crescimento pelo segundo mês seguido, mas cenário ainda é de cautela

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O índice subiu 3,6%, em maio, na comparação com abril, após alta de 1,3% no mês anterior Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A indústria do Rio Grande do Sul registrou crescimento pelo segundo mês consecutivo, o que não ocorria desde novembro de 2024. O IDI-RS (Índice de Desempenho Industrial) subiu 3,6%, em maio, na comparação com abril, após alta de 1,3% no mês anterior. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (8), pelo Sistema Fiergs.

Apesar do avanço, o setor adota uma postura de cautela. “O momento mais desafiador pode ter ficado para trás, mas o cenário ainda merece atenção. As incertezas fiscais e os juros elevados dificultam o acesso ao crédito e adiam investimentos, o que torna uma recuperação consistente pouco provável. Estamos em um momento de estabilidade”, avalia o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier.

O desempenho positivo em maio foi impulsionado, principalmente, por um salto de 8,7% nas compras industriais — maior contribuição para o crescimento do índice no mês. Também houve avanço no faturamento real (1,6%), nas horas trabalhadas na produção (3,9%) e no emprego (0,9%), todos com variações positivas pelo segundo mês consecutivo. A utilização da capacidade instalada também cresceu, passando de 78% para 79,6%.

Por outro lado, a massa salarial real teve queda de 0,5% no período, o único recuo entre os indicadores mensais.

Base

Na comparação com maio de 2024, o IDI-RS avançou 11,3%, considerado o melhor resultado anual desde agosto de 2021 (+14,1% em relação a agosto de 2020). O desempenho foi puxado principalmente pelas compras industriais, que cresceram 41,2%, e pelo faturamento real, com alta de 15,6%.

Esses números, no entanto, são influenciados por bases de comparação baixas, em razão dos efeitos das enchentes no ano passado e do impacto da pandemia em 2020. Ainda assim, o acumulado de janeiro a maio de 2025 mostra uma reversão no quadro: o índice subiu 1,7% frente ao mesmo período de 2024, revertendo a queda de 0,6% registrada até abril.

No acumulado do ano, destacaram-se os segmentos de máquinas e equipamentos (12,6%), informática e eletrônicos (41,8%), químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (5,7%). Em contrapartida, setores como couros e calçados (-5,9%), veículos automotores (-5,1%) e tabaco (-9,5%) registraram desempenho negativo.

Entre os componentes do índice, além das compras industriais (8,5%), também apresentaram crescimento o faturamento real (0,9%), o emprego (1,3%) e a massa salarial real (2,2%). Apenas as horas trabalhadas na produção (-0,7%) e a utilização da capacidade instalada (-0,6 ponto percentual) recuaram no acumulado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/industria-gaucha-registra-crescimento-pelo-segundo-mes-seguido-mas-cenario-ainda-e-de-cautela/

Indústria gaúcha registra crescimento pelo segundo mês seguido, mas cenário ainda é de cautela

2025-07-08