Inter Recuperações avançam no Inter, mas Roger ainda não conta com peças-chave

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Roger ainda aguarda a volta de peças importantes Foto: Ricardo Duarte/Internacional Roger ainda aguarda a volta de peças importantes. (Foto Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Ao entrar de férias, o Internacional contava com oito jogadores no Departamento Médico. Atualmente, restam apenas quatro — sendo três titulares e verdadeiros pilares do elenco.

Entre eles está o lateral-esquerdo Bernabei, que sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa esquerda durante o jogo contra o Bahia, pela Libertadores. O prazo de recuperação é de seis a oito semanas, e, embora ainda não tenha voltado a treinar com o grupo, há expectativa de que Roger Machado possa contar com o atleta em breve.

Já o volante Bruno Gomes, que passou a atuar como lateral-direito sob comando de Roger, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na estreia da temporada. O jogador passou por cirurgia e, apesar de já realizar atividades no campo, o retorno está previsto apenas para as rodadas finais do campeonato.

A situação mais delicada envolve Fernando, considerado um dos melhores volantes em atividade no país. O jogador sofreu uma ruptura parcial dos ligamentos cruzados posteriores do joelho direito. O tratamento leva cerca de cinco meses, o que também projeta seu possível retorno apenas para a reta final do Brasileirão.

No caso de Vitinho, o problema é mais leve. O atacante se recupera de uma fratura no cotovelo e, paralelamente, aguarda a definição sobre a renovação de empréstimo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. A expectativa é que esteja à disposição no início de agosto.

Entre os quatro jogadores recém-liberados pelo Departamento Médico, dois seguem em observação clínica:

– O lateral-direito Braian Aguirre, que vem substituindo Bruno Gomes nesta temporada, sofreu uma pancada nas atividades da última quinta-feira (3) e está com desconforto na coxa.

– O zagueiro Juninho apresenta uma lesão leve na coxa direita e também está sob avaliação.

Caso Aguirre não tenha condições de jogo contra o Vitória, no sábado (12), a torcida poderá acompanhar a estreia de Alan Benítez no time principal.

