Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Na última segunda-feira, 11, o Inter venceu o América-MG, por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Moisés nos acréscimos. Com o resultado, o colorado alcançou a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos atrás do líder Palmeiras. A proximidade do topo da tabela e o desempenho da equipe foram assuntos abordados na coletiva concedida pelo Técnico Mano Menezes após a partida.

O treinador colorado elogiou o time adversário, e destacou a capacidade do Inter de encontrar soluções para a partida. “Eu conheço o Mancini, é meu amigo, e ele não arma times para se defender. O que aconteceu hoje foi que empurramos eles pra dentro da área. Tivemos muitos méritos…() A gente não pode escolher a maneira que o adversário joga, mas cabe a nós encontrarmos os caminhos certos para vencer a partida.”

O técnico colorado também ressaltou que, por mais que o campeonato não tenha uma “final”, existem jogos importantes. “O campeonato embora não tenha um jogo “final”, tem vários jogos emblemáticos. Quando acontece uma derrota nesses jogos a confiança cai, mas hoje vencemos.”

O presidente Alessandro Barcellos também falou com a imprensa após a partida, e fez questão de informar que o Inter segue no mercado de transferências. “Temos alternativas para o ataque nesse momento. Mas na medida que nós encontrarmos o jogador com a característica que nós queremos e com a necessidade que tivermos, nós traremos”, afirmou o presidente. O mandatário colorado ainda assinalou que Aranguiz, que tem seu retorno constantemente especulado no Beira-Rio, não virá.

O próximo compromisso do Inter é sábado, 16, contra o Athlético-PR, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

