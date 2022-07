Taison segue como dúvida no Inter; Bustos e Renê correm no gramado

O Inter ainda não tem um diagnóstico a respeito do desconforto muscular de Taison. O meia-atacante segue sob avaliação e é dúvida para o confronto contra o Athletico, no sábado. Já os laterais Bustos e Renê deram um passo importante na recuperação. Ambos realizaram corridos no gramado do CT Parque Gigante na manhã desta quarta-feira.