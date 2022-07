Inter Com trabalhos táticos, elenco do Inter intensifica a preparação para enfrentar o Athletico-PR

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

A comissão técnica comandou o segundo treino prévio à 17ª rodada do Brasileirão na manhã desta quarta-feira (13). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Terceiro colocado no Brasileirão, o Inter tem um confronto direto pela frente. Na tarde do próximo sábado (16), o Colorado enfrentará o Athletico-PR, atual sexto na tabela. Separadas por um ponto – 28 do Inter contra 27 do Furacão –, as equipes duelarão na Arena da Baixada, e o time de Mano Menezes segue em preparação para a partida.

A comissão técnica comandou o segundo treino prévio à 17ª rodada do Brasileirão na manhã desta quarta-feira (13). No gramado do CT Parque Gigante, o elenco realizou exercícios táticos com enfoque em situações ofensivas.

O treinamento foi dividido em dois momentos. Na primeira parte, com titulares em campo, ocorreu uma atividade de posse de bola, sem indicativo de time. Posteriormente, o auxiliar Sidnei Lobo comandou um trabalho de finalizações.

As ausências foram Taison, Pedro Henrique e Moisés. O camisa 7 segue a cargo dos fisioterapeutas e médicos. O ponta sentiu cãibras contra o América-MG e, a princípio, não preocupa, assim como o lateral-esquerdo.

Outros lesionados, Renê e Bustos, após rotina de exercícios de recuperação, realizaram corridas em volta do campo. Wanderson também deu continuidade aos trabalhos leves com bola. Já Alan Patrick segue no departamento médico.

O zagueiro Roberto, recuperado de grave lesão no joelho sofrida quando defendia o CRB, foi liberado pelos médicos e tem treinado com o grupo principal.

O calendário colorado ainda prevê mais dois dias de preparação para a visita ao Athletico-PR.

Classificado para as quartas de final da Sul-Americana 2022, o Inter voltará a campo pela competição continental apenas no dia 4 de agosto. Até lá, o Colorado tem mais quatro jogos de Brasileirão por disputar. Depois da partida contra o Athletico-PR, o Beira-Rio receberá, na próxima quarta-feira (20), o São Paulo. Palmeiras, fora de casa, e Atlético-MG, no Gigante, completam a sequência de foco exclusivo no torneio nacional.

