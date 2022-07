Inter Taison tem lesão confirmada e para por 3 semanas

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter confirmou lesão muscular na coxa esquerda do meia-atacante Taison. A previsão para o período de recuperação é de três semanas para o jogador. O camisa 7 sentiu as dores durante o segundo tempo da vitória sobre o América-MG, na última segunda-feira. Precisou ser substituído e já dava sinais da gravidade do problema. Mais cedo nesta quarta, havia feito um post também de lamento nas redes sociais, sem citar diretamente a lesão. Com a previsão de três semanas afastado, Taison será desfalque nos duelos com Athletico, São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG e passa a ser dúvida para o duelo com o Melgar, dia 4, nas quartas da Sul-Americana. A projeção colorada justamente até a véspera desta partida.

Taison é mais um dos problemas de Mano Menezes no momento. Além do líder do elenco, o técnico não conta atualmente com Alan Patrick, Bustos, Renê e Wanderson também por lesões musculares.

Para a função no grupo, Mano tem o meia Mauricio como principal alternativa. Além dele, Boschilia e Estêvão também são opções para atuar centralizado no meio-campo. O Inter joga no sábado, contra o Athletico, na Arena da Baixada.

