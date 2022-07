O ponta tinha deixado a vitória por 1 a 0 com o América-MG com câimbras. Não causava preocupação, assim como o lateral-esquerdo. A tendência é que a dupla fique à disposição de Mano Menezes diante do Athletico-PR no sábado, em Curitiba.

Moledo, por sua vez, dificilmente viajará. O treinador tem um cuidado com o zagueiro e não pretende expô-lo no gramado sintético da Arena da Baixada.

Outro desfalque certo é Taison. O atacante teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados por três semanas.