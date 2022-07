Acontece Feijoada beneficente arrecada fundos para o projeto “Fome de Aprender”, do ex-jogador Tinga

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa "Fome de Aprender" conta com um ônibus idealizado e patrocinado por Tinga (Foto: Divulgação) Foto: (Divulgação) Foto: (Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Paulo César Fonseca do Nascimento tinha o sonho, muito antes de se tornar conhecido como “Tinga”, de construir um ônibus que levasse alimento para as pessoas em vulnerabilidade social. Nascido em Porto Alegre, no bairro Restinga – daí o apelido -, o filho de uma faxineira escapou do tráfico de drogas na comunidade e rumou ao caminho do futebol. Atualmente, após ter sido campeão por clubes como Grêmio, Internacional e Cruzeiro, Tinga, já aposentado dos campos, tirou do papel aquela ideia de menino e criou o projeto “Fome de Aprender”.

Rodando desde março de 2020, o coletivo da ação social é uma espécie de restaurante-biblioteca – unindo uma cozinha, que prepara cerca de 150 refeições três vezes por semana, e uma coleção de mil livros doados pela L&PM Editores. Os custos com a iniciativa são integralmente arcados pelo atleta e alguns amigos e parceiros. Assim, com o objetivo de expandir o Fome de Aprender, uma feijoada beneficente está sendo organizada pelo Instituto Martinelli Solidariedade, com o apoio da Rede Pampa. O evento vai acontecer no dia 21 de agosto, domingo, a partir do meio-dia, na Associação Leopoldina Juvenil.

Além do cardápio assinado pelo renomado chef Claudio Solano, e equipe, entre as atrações da feijoada estão diversos shows e um leilão de itens muito especiais para os amantes do esporte. A ideia é reunir personalidades do futebol, empresários, organizações e o público em geral para arrecadar fundos e incentivar a criação de outros projetos como o Fome de Aprender. “Meu maior propósito é que as pessoas entrem em contato com o que fazemos e se sintam inspiradas a multiplicar novas iniciativas. Eu sempre digo que só doar é fácil, por isso quero que elas participem, se envolvam e entreguem resultados também”, ressalta Tinga.

Sobre a feijoada

O ingresso da festa inclui a feijoada completa com sobremesa e um open bar de água, refrigerante, cerveja e um vinho produzido especialmente para o evento. Dentre as atrações musicais, estão Claus e Vanessa, Serginho Moah, Renato Borghetti, Cristiano Quevedo e a Banda Saraivas.

Não serão vendidas entradas individuais, somente a mesa completa, com 10 lugares. Mais informações e a compra de mesas devem ser feitas pelos telefones: (51) 99916-5969 e (51) 98182-2513.

O leilão

Objetos de grande valor histórico e sentimental serão leiloados na feijoada. São eles:

– Capacete esculpido em homenagem aos 25 anos de legado de Ayrton Senna, em parceria com seu Instituto. A obra é uma das 25 unidades numeradas no mundo.

– Medalha da Libertadores da América conquistada por Tinga na Copa Libertadores da América de 2006, atuando pelo Internacional.

– Camiseta do Internacional autografada por campeões de várias gerações.

– Camiseta do Grêmio autografada por campeões de várias gerações.

Mais sobre o Fome de Aprender

A iniciativa conta com um ônibus, idealizado e patrocinado por Tinga, mas que às vezes encontrava dificuldade em chegar até o centro da cidade. Então, o Instituto Martinelli Solidariedade fez a doação de uma kombi. Agora, o Fome de Aprender, composto por uma equipe de cinco pessoas, serve refeições durante a semana na Restinga e vai até outros bairros nos finais de semana. Com a arrecadação de fundos, a ideia é voltar a servir as refeições diariamente e expandir para outras localidades.

Além da alimentação, que é servida em mesas montadas no local que o ônibus estaciona, os livros do acervo são emprestados ou doados, dependendo da vontade dos leitores – que são, em sua grande maioria, crianças. Durante o fechamento das escolas na pandemia, até mesmo aulas foram ministradas pelos integrantes do projeto.

Serviço

O quê: 1ª Feijoada Beneficente “Fome de Aprender”

Quando: 21 de agosto, domingo, a partir do meio-dia

Onde: Associação Leopoldina Juvenil (R. Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS)

Ingresso: (51) 99916-5969 e (51) 98182-2513.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece