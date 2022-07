Acontece KTO lança linha inédita de roupas e assessórios

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

As novas peças podem ser adquiridas em uma das lojas da Dresch Sports ou através do site: loja.dreschsport.com.br. Foto: Dresch Sports Foto: Dresch Sports

Atendendo a inúmeros pedidos dos clientes, a KTO, plataforma de apostas esportivas online, lançou no último sábado (09), a sua primeira linha de roupas e assessórios: a KTO Collection. As peças surgem a partir de uma parceria entre a marca e a empresa de artigos esportivos, Dresch Sports.

“As pessoas queriam um moletom, um boné, queriam usar alguma coisa relativa à marca. Então, quando o diretor da marca esteve no Brasil, ele conversou com o pessoal da Dresch e foi feito um licenciamento da marca KTO, em parceria”, afirma Cássio Filter, country manager da KTO.

A empresa conta com 18 anos de experiência no universo das apostas esportivas. A proposta das peças seguem o estilo escandinavo, baseada em sua origem. No Rio Grande do Sul, parte da linha agrega cores para combinar com os times da dupla Grenal. Além disso, outra inovação será o aspecto solidário, onde toda a verba arrecada com a venda da linha será destinada a projetos sociais ao redor do Brasil. O ex-jogador de futebol e empresário, Tinga, é um dos embaixadores sociais da KTO e estará acompanhando a distribuição.

“A KTO é uma das marcas mais conhecidas no estado, que tem se engajado muito no esporte. Agora, está também na parte social. Eu pretendo fazer parte disso sendo embaixador. (…) Eu venho para fazer parte desse time, junto com todas as outras pessoas que engrandeceram o nome e a marca KTO”, declara Tinga, que faz parte da equipe de embaixadores junto com outras personalidades, como o ex-jogador D’Alessandro.

“É uma coleção de roupas que está sendo lançada agora, que as pessoas vão comprar e ao mesmo tempo que estarão vestindo uma marca que elas gostam, elas estarão ajudando uma causa social”, conclui Filter.

Para adquirir uma das peças, visite uma das lojas da Dresch Sports ou acesse o site loja.dreschsport.com.br.

