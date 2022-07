Acontece Galeto Mamma Mia começa a operar no Cais Embarcadero

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Clássico da típica culinária italiana no estado traz novidades para a nova operação. Foto: Ricardo Lage Foto: Ricardo Lage

O Galeto Mamma Mia – uma das marcas gastronômicas mais clássicas do Rio Grande do Sul – acaba de abrir as portas no Cais Embarcadero. O novo restaurante já oferece para o público a típica culinária dos imigrantes italianos em um dos pontos turísticos mais visitados da capital gaúcha. A operação é diferente das demais da marca, trazendo uma proposta para que os clientes apreciem outros momentos, fora dos tradicionais horários de almoço e jantar.

Além dos itens clássicos do Mamma Mia, como os galetos assados na brasa, a polentinha frita, as massas frescas com molhos variados e a tradicional salada de radicci com bacon, o cardápio conta com opções inéditas de entradas, petiscos e tábuas com pães, queijos e antepastos variadas para serem degustados no happy hour, com os drinks exclusivos da casa.

Com projeto assinado pelos arquitetos Lúcia Reis e Lorenzo Muratorio Cavichioni, o Galeto Mamma Mia Embarcadero tem dois andares, divididos em 400 m² de área total. Resgatando as origens da marca, o espaço apresenta alguns elementos arquitetônicos da colonização italiana – na qual o uso da madeira era predominante -, sem deixar de dialogar com a arquitetura industrial dos armazéns do Cais. O segundo andar conta com uma área externa para os clientes apreciarem o pôr do sol.

Fotos: Ricardo Lage

