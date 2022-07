Acontece Websérie explora experiências reais do produtor rural no campo

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

No "Minha Safra com Satis" são veiculados vídeos com depoimentos sobre práticas de manejo. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A empresa Satis, especialista em nutrição vegetal, encontrou uma maneira diferenciada de valorizar os produtores rurais usuários dos seus produtos. Em sua área de marketing, foi criada a editoria “Minha Safra com Satis”, que consiste na produção de uma série de vídeos que retratam, de forma dinâmica e visualmente criativa, a história do produtor e o sucesso que ele obteve em sua lavoura utilizando as soluções da marca. Os conteúdos serão publicados nas redes sociais da Satis (Instagram, Facebook e YouTube), focando principalmente na microrregião de origem de cada produtor, além de outros canais de relacionamento com o consumidor e revendedores.

Baseado especialmente em ferramentas digitais, com foco no educacional e na desmistificação do segmento de nutrição vegetal, o conjunto de ações visa o compartilhamento de informações técnicas sobre diferentes culturas para auxiliar o produtor rural a obter melhores resultados na lavoura. Nesta série, os depoimentos são captados pela própria equipe de marketing da empresa, em visitas personalizadas de relacionamento que servem para maior aproximação com os produtores.

“Temos como meta expandir os vídeos para as diversas culturas e regiões atingidas pela Satis, com a finalidade de contemplar produtores referências em suas microrregiões. Também queremos reforçar a referência de nossa equipe àqueles que buscam consultoria para aperfeiçoar seus resultados na lavoura. Ou seja, um parceiro a se contar para chegar à excelência”, destaca Caio Silva, analista de marketing da Satis, responsável pelo projeto.

Até o momento, o foco principal foi a cultura do café, aproveitando a época de maturação e colheita. Em julho, além do café, será a vez de produtores de hortifrutigranjeiros (folhosas, bulbos e tubérculos). A partir de setembro, entra a cultura da soja. A ideia é disponibilizar a cada mês dois vídeos nas redes sociais. O primeiro da série já pode ser conferido no link.

Os vídeos também têm como objetivo motivar o público a adotar novas práticas de manejo e a expandir suas experiências, através do exemplo de casos de sucesso, apresentando produtores que atingiram bons resultados no campo. “No mundo agro, conseguir a validação de clientes que aceitam dar seus depoimentos envolve muita confiança”, afirma o responsável técnico de Vendas da Satis na região de Uberlândia (MG), Breno Pelazza. “É alguém que comprou o produto, teve acompanhamento e alcançou os resultados, em uma construção que pode levar anos, mas é lindo quando se chega nesse processo”, acrescenta.

