Acontece Empresa gaúcha lança nova área de negócio voltada à energia solar

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Maior importadora de cabos de fibra óptica do país, OIW agora parte para a distribuição de geradores fotovoltaicos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Prestes a completar 20 anos de história, a empresa gaúcha OIW, maior importadora de cabos de fibra óptica para telecomunicações do Brasil, com sede em Taquari (RS), está ingressando no mercado de energia solar. A OIW Solar fará a distribuição de geradores fotovoltaicos e já nasce com uma robusta estrutura logística em todo o país, com seis Centros de Distribuição, no RS, SC, MG, MT, BA e CE. A apresentação oficial da nova operação ocorreu na última quinta-feira (07), em evento para convidados no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre.

Com base no expressivo potencial de crescimento no mercado de geração de energia solar, que representa aproximadamente 5% da matriz energética brasileira, e em sua expertise de distribuição, a OIW estima uma venda inicial de 450 geradores/mês. Os mercados prioritários neste primeiro momento serão os estados da região Sul e SP, com previsão de entrada nos demais estados da região Sudeste e região Centro-Oeste no último trimestre, na busca pela colocação entre os maiores distribuidores do país já no primeiro ano de atuação.

O foco da companhia será atender os chamados integradores, prestadores de serviço responsáveis pelo desenvolvimento e execução de projetos voltados à geração de energia solar, tanto para residências quanto para empresas. Os principais componentes oferecidos em seu portfólio são módulos fotovoltaicos e inversores, que tornam essa força gerada em condições para uso. A empresa investirá em uma nova estrutura de pessoal para atender a área. A estimativa é gerar 30 novos empregos este ano.

“Mais de 95% destes equipamentos são importados, especialmente da China, o que dificulta a capacidade de entrega para quem não trabalha com estoques. Vamos atuar para garantir a disponibilidade do produto no tempo certo”, destaca o gerente comercial da OIW Solar, Leandro Farina. A empresa também trará soluções inovadoras ao mercado de geração solar distribuída, como os módulos do tipo full-screen, tecnologia até 11,5% mais eficiente em relação às placas convencionais, além de inversores híbridos, baterias para armazenamento, carregadores de carros elétricos, além de outros produtos.

Entre as marcas de equipamentos que serão importados, estão as chinesas Risen e DAH Solar, fabricantes de módulos, e a Growatt, fabricante de inversores e microinversores.

