Acontece Bom Princípio Alimentos marca presença na Fipan 2022

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Otimismo e novos negócios com foco no food service em feira que ocorre em São Paulo Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo semestre começa movimentado para a Bom Princípio Alimentos de Tupandi (RS). O motivo é a presença na indústria gaúcha, na maior feira de panificação e confeitaria da América Latina – FIPAN 2022 – que acontece de 19 a 22 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

A feira está atraindo mais de 40 países. E conta, em 2022, com 350 expositores e 400 marcas confirmadas. O local concentra um termômetro diversificado de tendências, novidades e lançamentos de produtos e serviços para profissionais, gestores de padarias, restaurantes, pizzarias e demais atividades ligadas ao segmento.

“Trata-se de uma grande feira de negócios. Que possui importância na exposição da marca e de apresentação dos produtos destinados a esse público”, enfatiza Marcelo Carvalho, Head de Marca e Cultura da Bom Princípio Alimentos.

A Bom Princípio Alimentos levará à FIPAN, soluções em alimentos saborosos que podem ser utilizados, em todos os ramos da gastronomia. Otimizando o tempo de preparo, praticidade, com formato de embalagens e sabores diversificados.

O estande 33, de 42 metros quadrados, foi criado para ressaltar as mais de 600 unidades de produtos de variadas linhas. Especialmente, a linha food service, com destaque para os recheios e coberturas.

O estande da Bom Princípio Alimentos, localizado na rua J com rua 9, teve como inspiração na sua ambientação, as casas de festas. Os produtos da indústria estarão expostos em uma grande “vitrine do varejo”, fazendo que os visitantes da feira sejam surpreendidos, sensorialmente, pela sua dimensão e conectados pela diversificação da fabricante gaúcha. Na ocasião, os visitantes poderão degustar os produtos, conhecendo de perto receitas e tirando dúvidas, com a equipe de profissionais da empresa. “Uma grande trajetória de experiências”, ressalta Carvalho.

Neste ano, a feira reserva um clima de otimismo e grandes expectativas das novas interpretações de cenários e consumo, pós – pandemia. “E isso, contribui para reforçar a pluralidade de conquistar novos mercados, players e, acima de tudo, de nos posicionarmos, fortemente, no mercado brasileiro e internacional”, explica o presidente da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur.

Lançamentos

Na FIPAN 2022, a Bom Princípio Alimentos, lançará novidades que estarão integradas ao seu portfólio. Entre os destaques, uma linha especial de pastas de frutas. Que terá a sua versão em embalagens de 600g lançada com os sabores morango, coco, abacaxi e ameixa, todos com pedaços de frutas. São ideais para complementar sobremesas como cheesecakes, pizzas, pastéis e tortas.

E na linha dos recheios e coberturas de chocolate está a inclusão do novo sabor morango, com embalagem de 1,01kg, destinados à diversas criações da confeitaria. Todos os lançamentos, contemplam a capilaridade da indústria gaúcha, a fim de promover sinergia com as demandas do mercado de festas, food service e alimentação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece