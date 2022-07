Acontece Prêmio CNT de Jornalismo está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











As pautas devem abordar aspectos do transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo, nos segmentos de passageiros ou cargas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Prêmio CNT de Jornalismo 2022, premiação jornalística promovida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), está com as inscrições abertas. A edição deste ano busca valorizar as novas formas de fazer jornalismo. O objetivo é mostrar que o jornalismo foi profundamente impactado pelas transformações recentes, mas, mesmo com as novas formas de comunicação, continua a ser elemento fundamental para lançar luz sobre os desafios do transporte e da sociedade como um todo.

Podem ser inscritas matérias e fotografias veiculadas entre 17 de agosto de 2021 e 8 de agosto de 2022. A data-limite para se inscrever é 8 de agosto de 2022, até às 18h. As matérias devem se enquadrar em uma das seis categorias: Áudio (para matérias de rádio e podcasts); Fotojornalismo; Impresso; Internet; Meio Ambiente; e Transporte e Vídeo (para reportagens e documentários veiculados na TV e em serviços de streaming).

Neste ano, a categoria “Fotografia” passou a se chamar “Fotojornalismo” e, agora, aceita também imagens veiculadas nos canais próprios de divulgação (redes sociais, sites, blogs) dos fotógrafos e fotojornalistas.

As pautas devem abordar aspectos do transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aéreo, nos segmentos de passageiros ou cargas. Mais uma vez, os melhores trabalhos concorrerão ao Grande Prêmio (R$ 60 mil) e às premiações por categoria (R$ 35 mil cada).

A seleção dos melhores trabalhos é feita, inicialmente, por uma comissão de pré-selecionadores, formada por jornalistas com atuação acadêmica. Depois, os trabalhos finalistas serão escolhidos por uma comissão formada por quatro jornalistas de renome da imprensa nacional e um especialista em transporte.

Eles atribuirão notas de acordo com cinco critérios: relevância para o setor de transporte e o transportador; qualidade editorial; relevância para a sociedade; criatividade/originalidade; e temporalidade/atualidade. Os vencedores serão anunciados no mês de novembro.

Regulamento e inscrições em premiocnt.cnt.org.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece