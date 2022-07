Porto Alegre Porto Alegre participa de encontro nacional que discutirá atuação das guardas municipais

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

O encontro ocorre anualmente de forma itinerante nas capitais brasileiras. Mais de mil integrantes de diferentes corporações participam do evento Foto: Guarda Municipal/Divulgação PMPA O encontro ocorre anualmente de forma itinerante nas capitais brasileiras. Mais de mil integrantes de diferentes corporações participam do evento. (Foto: Guarda Municipal/Divulgação PMPA) Foto: Guarda Municipal/Divulgação PMPA

A Guarda Municipal de Porto Alegre estará presente no 30° Congresso Nacional das Guardas Municipais, que ocorrerá desta quarta-feira (13), a sexta-feira (15), em Natal (RN). O encontro ocorre anualmente de forma itinerante nas capitais brasileiras. Mais de mil integrantes de diferentes corporações participam do evento.

Temas relevantes envolvendo a segurança pública serão debatidos desde a integração dos agentes com as polícias ostensivas, assim como a atuação da Patrulha Maria da Penha, passando pelo emprego da tecnologia no combate à criminalidade até o alerta sobre o suicídio nas forças de segurança. Autoridades nacionais e internacionais estarão palestrando no evento.

O subcomandante da Guarda Municipal, Franklin dos Santos Filho, e o chefe da Unidade de Política e Planejamento da corporação, Rodrigo Meotti Tentardini, estarão representando Porto Alegre.

“O congresso nacional ganhou ainda mais destaque em função da evidência alcançada pelas guardas municipais hoje no País. As corporações estão aumentando a cada a dia as atividades integradas com as forças policiais, fortalecendo a segurança pública. Vamos compartilhar as nossas experiências e conhecer outras políticas adotadas nas capitais brasileiras”, afirmou Franklin.

Além dos painéis, o evento contará com stands para divulgação de equipamentos letais e não letais, relacionados à atuação dos agentes de segurança.

