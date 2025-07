Acontece Plano Brasis é lançado em parceria com Embratur, Sebrae e Governo do Estado

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estratégia internacional de marketing turístico será aplicada no Rio Grande do Sul. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embratur, em parceria com o Sebrae e o Governo do Rio Grande do Sul, realizou nesta terça-feira (8), em Porto Alegre, a apresentação oficial do Plano Brasis, nova estratégia internacional de marketing turístico do Brasil. O evento marcou a chegada do planejamento estratégico ao estado, com a apresentação de um documento orientador que traz diretrizes específicas para a promoção internacional do Rio Grande do Sul.

A escuta ativa dos atores locais é parte da estratégia do Plano Brasis, que vai percorrer as 27 unidades da federação para garantir um alinhamento real entre as estratégias nacionais, com foco nas peculiaridades de cada região. “A proposta da Embratur é reposicionar a imagem do Brasil no mundo, promovendo ações integradas entre o Governo Federal, estados e o trade turístico. Este evento marca o nosso alinhamento aqui no Rio Grande do Sul entre o governo gaúcho e as cidades gaúchas”, destacou o diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis.

Diálogo

O encontro em Porto Alegre foi um momento de diálogo e articulação com lideranças, empresários, profissionais do setor turístico gaúcho e gestores públicos. “A ideia é fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento sustentável, geração de emprego, renda e valorização cultural”, enfatizou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth.

Segundo o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, a parceria entre Embratur, Sebrae e o governo estadual vai fortalecer a economia gaúcha. “Temos a nossa Serra Gaúcha, além de outros cartões-postais, que despertam a curiosidade de novos turistas. Com isso, vamos fazer girar a nossa economia”, frisou.

A diretora de Planejamento e Mercado do RS, Cláudia Mara Borges, destacou que o estado tem diversos destinos que despertam o interesse de visitantes de outras regiões. “Somos procurados pelo frio aqui no estado. Temos o inverno, e essa estação atrai turistas de outras partes do Brasil. Nossos cânions, como os de Cambará do Sul, também chamam a atenção”, comentou.

Para a coordenadora nacional de Projetos do Sebrae, Ana Clevia, a ação vai proporcionar novas oportunidades de emprego e fomentar a economia do estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/plano-brasis-embratur-sebrae-e-governo-do-estado/

Plano Brasis é lançado em parceria com Embratur, Sebrae e Governo do Estado

2025-07-08