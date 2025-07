Acontece Claro cria unidade de negócios voltada ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

A novidade foi apresentada durante visita à sede da Rede Pampa, em Porto Alegre Foto: O Sul Foto: O Sul

Tradicionalmente conhecida como uma das maiores operadoras de telefonia móvel e internet do país, a Claro Brasil possui agora uma unidade de negócios dedicada às pequenas e médias empresas, a Claro Empresas. O objetivo é oferecer soluções para um setor que cresce e movimenta a economia brasileira.

Com atendimento personalizado, a Claro Empresas busca entender a rotina de cada empreendedor e oferecer pacotes adaptados às necessidades de cada cliente. A CEO de Pequenas e Médias Empresas da Claro, Roberta Godoi, explicou a proposta. “Os principais desafios que elas têm [pequenas e médias empresas] são muito parecidos com empresas grandes. Elas precisam vender mais, via de regra. Elas precisam gerir melhor os seus negócios. Elas precisam expandir, tomar decisões todos os dias sobre expansão, reter talento. As empresas maiores, elas acabam tendo suporte, elas têm áreas especializadas cuidando de cada um desses assuntos. Quando a gente vai para as pequenas e médias, muitas vezes, o próprio empreendedor é quem cuida de tudo isso”, afirmou a CEO.

Além da conectividade, as pequenas e médias empresas também precisam de soluções que facilitem a rotina e aumentem a produtividade. Entre elas, estão ferramentas de armazenamento em nuvem, segurança digital e inteligência artificial. Tecnologias que antes eram exclusividade das grandes empresas agora também estão à disposição dos pequenos negócios. Para Marcelo Repetto, diretor regional da Claro, as soluções de conectividade têm evoluído. “Hoje nós tínhamos soluções que a gente chama soluções de prateleira, um celular, uma banda larga, ou até mesmo uma TV para colocar no consultório. Hoje não, as empresas passam por um novo momento de sofisticação. A nova economia digital, ela não é só para o grande, né, para as grandes empresas, ela é para a média empresa”, explica Repetto.

A inteligência artificial também se tornou uma aliada na rotina de quem empreende. Ela pode ajudar no atendimento ao cliente, na gestão financeira e no aumento das vendas. Com soluções simples e acessíveis, a Claro Empresas aposta na tecnologia como ferramenta de crescimento e apoio às pequenas e médias empresas. Segundo Roberta Godoi, “a gente utiliza a inteligência artificial para poder oferecer para o cliente cada vez mais um atendimento humanizado, porém digitalizado e assertivo, né? Que resolva as questões que o cliente nos traz. Na atividade comercial, porque como, né? Eu venho dizendo, os clientes estão cada vez muito únicos, com demandas muito específicas. Então, a inteligência artificial ajuda a gente na recomendação do que vender, o que que melhor vai atender cada um dos clientes.”

Com estrutura robusta e atuação em todo o país, a Claro Empresas aposta no fortalecimento da economia local. Mais que tecnologia, a empresa oferece suporte e parceria para que pequenos e médios empreendedores sigam crescendo e conquistando resultados. Marcelo Repetto reforça: “falando um pouquinho do nosso estado, que vive um momento econômico bastante delicado, do ponto de vista de mais produtividade, mais eficiência, menor custo, mais escala, com certeza é uma forma também de a gente ajudar a retomada do estado. Porque a gente de fato tem uma oportunidade, não só como infraestrutura, mas como conhecimento numa empresa do tamanho que tem a Claro”.

Além disso, um dos pilares da Claro Empresas é valorizar e apostar no potencial de quem empreende no Brasil, oferecendo tecnologia, inovação e suporte para que pequenas e médias empresas cresçam junto com a economia do país.

2025-07-09