Acontece Bazar Amigos da Casa comemora 2 anos com edição especial no sábado, 12 de julho

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

A celebração acontece das 10h às 15h, na sede da instituição, no Bairro Intercap, com promoções exclusivas e muita solidariedade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo sábado (12), a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga convida a comunidade para participar de uma edição especial do Bazar Amigos da Casa, que marca os 2 anos de existência do espaço. A celebração acontece das 10h às 15h, na sede da instituição, no Bairro Intercap, com promoções exclusivas e muita solidariedade.

Desde a sua inauguração, em julho de 2023, o Bazar Amigos da Casa tem contribuído para fortalecer as ações assistenciais e de saúde desenvolvidas pela Casa de Saúde, oferecendo roupas, calçados, acessórios e outros itens a preços acessíveis. A iniciativa, que combina solidariedade, consumo consciente e engajamento comunitário, agora celebra dois anos de sucesso e crescimento.

Além de aproveitar as opções disponíveis no bazar, os visitantes poderão participar de ações promocionais exclusivas para a data:

Comprou, ganhou: A cada compra realizada, o cliente ganha um brinde especial. Os brindes são limitados e serão distribuídos enquanto durarem os estoques;

Arara especial de aniversário: Todas as peças da arara selecionada saem por apenas R$ 29,90 cada;

Promoção de Pijamas: Blusas ou calças de pijama por apenas R$ 19,90 cada.

A ação integra as estratégias de relacionamento e valorização da marca da instituição, que ano passado, foi reconhecida no Prêmio Top de Marketing 2024, promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), reforçando o compromisso da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga com a excelência e o impacto social.

Além da edição especial deste sábado, o Bazar Amigos da Casa mantém seu funcionamento regular às quartas-feiras, das 13h às 17h, e no primeiro sábado de cada mês, das 10h às 15h.

Serviço:

O quê: Bazar Amigos da Casa – Edição Comemorativa de 2 anos

Quando: Sábado, 12 de julho, das 10h às 15h

Onde: Rua Nelson Zang, 420 – Bairro Intercap, Porto Alegre/RS

Funcionamento regular: Quartas-feiras, das 13h às 17h, e no primeiro sábado de cada mês, das 10h às 15h

Mais informações: www.casadomenino.org.br

Sobre a Casa

Fundada há 41 anos, a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga é uma instituição filantrópica que oferece acolhimento de longa permanência em saúde, com habilitação e reabilitação multidisciplinar para pessoas com lesões neurológicas e motoras de alta e média complexidade. Localizada em uma área de 4,7 mil m², a Casa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e conta com uma equipe de 150 profissionais.

Reconhecida como modelo de atendimento multidisciplinar, a instituição oferece serviços que vão desde enfermagem 24h, fisioterapia e fonoaudiologia, até tratamentos especializados como hidroterapia e odontologia. Atualmente, abriga 59 acolhidos, mas possui capacidade física para atender até 100 pessoas.

Bazar Amigos da Casa comemora 2 anos com edição especial no sábado, 12 de julho

2025-07-09