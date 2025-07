Acontece 19ª Settimana Italiana di Porto Alegre é aberta e segue até sábado

8 de julho de 2025

A entrada é gratuita e reúne música, dança, futebol e gastronomia na Sociedade Italiana. Foto: O Sul Foto: O Sul

A 19ª Settimana Italiana di Porto Alegre foi aberta nesta segunda-feira (7) na capital gaúcha. O evento ocorre em comemoração aos 150 anos da imigração italiana e aos 132 anos da Sociedade Italiana no estado. A programação reúne música, dança, futebol e gastronomia. A entrada é gratuita, e as atividades acontecem na sede da entidade, localizada na Rua General João Telles, 317, no bairro Bom Fim. O encerramento da festividade será realizado neste sábado (12), no Shopping Total.

Segundo o presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, Ari Rogério de Marco, a expectativa é receber descendentes, mas também admiradores da cultura italiana. “Caprichamos nesta edição e todos que participarem serão surpreendidos com as nossas atrações. Teremos danças típicas, comidas e muita animação”, disse.

Para participar das atividades, é preciso fazer inscrição na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, pelo telefone (51) 99957-1221. “Nossa Sociedade está de portas abertas. Organizamos nosso espaço para receber os visitantes”, relatou.

Programação:

Terça-feira, dia 8, 19h30 – Falas de Itália

Uma experiência educativa no estudo da língua italiana, com curiosidades sobre arte, cultura e literatura. Aula lúdica, divertida, interativa e acessível a todos os públicos, independentemente do nível e da idade.

Quarta-feira, dia 9, 19h30 – Cantata di Italia

Encontro musical com apresentações dos corais Ítalo-Brasileiro e Massolin di Fiori, com músicas clássicas e regionais. Homenagem ao estilo musical icônico da cultura imigrante italiana.

Quinta-feira, dia 10, 19h30 – Filó Italiano de Vila Flores

Vivência da cultura italiana com apresentação teatral, gastronomia típica, brincadeiras e música ao vivo. O filó resgata os encontros noturnos dos imigrantes, com orações, conversas, trabalhos manuais e cantorias.

Sexta-feira, dia 11, 19h30 – Futebol, Paixão Italiana

Exposição de camisetas históricas, brechó do futebol, bate-papo com convidados e presença de celebridades do esporte. Evento voltado a apaixonados por futebol, especialmente o italiano.

Todos os eventos acima serão realizados na sede social da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul (Rua General João Telles, 317 – Bom Fim – Porto Alegre).

Sábado, dia 12, 11h – Shopping Total

Talk show com artistas, oráculos e personalidades convidadas.

Atração musical: Wander e Wagner Torre.

Os eventos que integram a Settimana são gratuitos e abertos ao público, com exceção da Solenidade de Abertura. A programação conta com patrocínio do Banrisul e do Shopping Total.

