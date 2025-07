Acontece Sistema Fiergs recebe cônsules para tentar intensificar relação das indústrias gaúchas no cenário internacional

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Em reunião-almoço, realizada nesta segunda-feira, diplomatas sugeriram intercâmbio entre talentos de indústrias do RS e outros países Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Diante dos recentes avanços do Brasil em negociações internacionais, como a conclusão de um acordo de livre comércio entre o bloco do Mercosul com a Efta – uma associação formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein – o Sistema Fiergs recebeu, nesta segunda-feira (7), cônsules-honorários e gerais para buscar estreitar relações e fomentar ações que auxiliem na internacionalização das indústrias gaúchas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Rio Grande do Sul é o sétimo maior exportador do país, com 3.254 empresas que atuam no comércio exterior.

As autoridades foram recepcionadas pelo presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, que agradeceu o apoio recebido de diversos países na reconstrução do estado após as enchentes de 2024. “A representação consular e diplomática tem um papel fundamental na construção de pontes entre nações. São vocês que levam ao mundo as oportunidades que surgem em nosso estado. O Rio Grande do Sul vive um momento de reconstrução. A crise climática colocou todos nós à prova. Quero expressar nosso profundo agradecimento pelo apoio recebido por meio das representações consulares aqui presentes”, declarou.

O presidente da Associação do Corpo Consular do Rio Grande do Sul (Accers), cônsul-honorário da França Roner Guerra Fabris, que é gaúcho, destacou que o foco da aproximação dos países com a indústria é discutir oportu nidades. “Nosso objetivo é mostrar um panorama econômico do nosso estado, estreitar relações e criar estímulos para posicionar o Rio Grande do Sul em uma posição cada vez melhor dentro do Brasil”, salientou.

Entre as sugestões apresentadas pelos cônsules estão o aumento da troca de conhecimento entre os países, por meio de eventos do ecossistema de inovação, intercâmbio de talentos com foco na indústria e comitivas comerciais voltadas para o Rio Grande do Sul.

O diretor do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Ciergs) e coordenador do Conselho de Comércio Exterior (Concex), Aderbal Lima, recebeu as propostas dos cônsules e se comprometeu a encaminhá-las para viabilizar ações. “Queremos promover o intercâmbio entre os talentos e a indústria. É por meio dessas pessoas que teremos mais competitividade, com mentes mais abertas e globais. Vocês podem ser peças importantes na conexão entre empresas e pessoas”, reforçou.

Durante a reunião-almoço, o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior e dos Conselhos Temáticos do Sistema Fiergs, Luciano D’Andrea, apresentou os principais dados da indústria gaúcha no cenário global, ressaltando que os avanços internacionais do Brasil têm o potencial de beneficiar os mercados em geral, incluindo o Rio Grande do Sul. “O Brasil pode ampliar o acesso a mercados preferenciais, chegando a quase 32% assim que com os acordos com a União Europeia e a Efta”, afirmou. Atualmente, o país conta com apenas 8% de acesso preferencial a esses mercados.

O economista-chefe do Sistema Fiergs, Giovani Baggio, destacou as particularidades da economia gaúcha. “Temos uma economia fortemente voltada para o comércio internacional, com um fluxo intenso. O Rio Grande do Sul é um dos estados onde a indústria tem a maior parcela da receita proveniente das exportações”, ressaltou.

Participaram da reunião o presidente da Accers e cônsul-honorário da França, Roner Guerra Fabris; o vice-presidente da Accers e cônsul- honorário da Grã-Bretanha, Ricardo Sondermann; o cônsul-honorário da Guatemala, Fernando Carlos Schuch Filho; o cônsul-honorário da Suíça, Martin Haeberlin; o cônsul-honorário do Equador, Fernando Francisco Quintana Díaz; a cônsul-honorária da Bélgica, Katia Pinheiro; o cônsul-geral honorário das Filipinas, Somchai Ansuj; a embaixadora e cônsul-geral do Uruguai, Marión Blanco Espino; e cônsul-geral da Alemanha, Marc Oliver Bogdahn.

