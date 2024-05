Acontece Grupo Zaffari lidera ações sociais emergenciais em auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Empresa mobilizou a doação de 450 toneladas de alimentos e 250 mil litros de água. Foto: Jackson Ciceri/ O Sul Zaffari, na rua Anita Garibaldi, no bairro Mont’Serrat, foi atacado neste domingo (Foto: Jackson Ciceri/ O Sul) Foto: Jackson Ciceri/ O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mobilizado em prestar auxílio à população gaúcha atingida pelas cheias que ocorrem no Rio Grande do Sul, o Grupo Zaffari compartilha as iniciativas emergenciais que está realizando em parceria com Defesa Civil, hospitais e entidades assistenciais.

Está em curso a doação de 450 toneladas de alimentos destinados aos desabrigados e de 250 mil litros de água a hospitais, disponibilizados através de entidades assistenciais e Defesa Civil. A empresa também está realizando doações em parceria com fornecedores, como AmBev, Nivea, Unilever, Nestle, Mondelez, Camil, Da Magrinha e Bimbo, de um milhão de litros de água mineral, 280 mil itens de higiene pessoal, 250 mil itens como biscoitos, achocolatados, barras de cereais e snacks, além de volumes diversos de produtos de alimentação, bebidas, brinquedos, ração para animais e colchões.

Além dos pontos de coleta de doações em toda a rede Zaffari, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e da distribuição de donativos em abrigos, como roupas, colchões e materiais de primeira necessidade, a empresa está cedendo espaços para ações emergenciais, nos seguintes locais:

Terreno localizado ao lado do Bourbon Wallig, para ponto de acolhimento de pessoas resgatadas e pouso de helicópteros;

Terreno do antigo Estádio Força e Luz, em Porto Alegre, para uso dos bombeiros;

Área em Porto Alegre, para o Hospital Conceição depositar contêineres refrigerados de armazenamento de remédios;

Parte do estacionamento do Bourbon Assis Brasil, para ponto de triagem para população resgatada da Zona Norte.

O Grupo Zaffari informa, ainda, que está empenhado em repor e manter o estoque de produtos essenciais em suas lojas, tais como água, alimentos básicos e produtos de higiene. Para isso, está utilizando todos os canais e frentes possíveis. Outras ações estão sendo programadas para os próximos dias e serão compartilhadas tão logo estejam completamente definidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/grupo-zaffari-lidera-acoes-sociais-emergenciais/

Grupo Zaffari lidera ações sociais emergenciais em auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes

2024-05-13