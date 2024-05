Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul realiza entrega de kits de alimentação e água aos povos indígenas

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Gestores estaduais e municipais atuam em resgate de famílias quilombolas em Arroio do Meio Foto: Divulgação/Secom RS Gestores estaduais e municipais atuam em resgate de famílias quilombolas em Arroio do Meio (RS) (Foto: Divulgação/Secom RS) Foto: Divulgação/Secom RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou, no sábado (11), a entrega de kits de alimentos e água potável para três comunidades indígenas no Vale do Taquari. A ajuda humanitária foi levada a aldeias em Tabaí, Estrela e Lajeado. Aproximadamente 240 pessoas foram beneficiadas.

Para a Aldeia Coqueiro, localizada às margens da BR-386, em Estrela, o órgão destinou cerca de 30 kits contendo itens como feijão, arroz, açúcar, massa e óleo de soja para atender às necessidades das 40 famílias que residem no local.

Na Aldeia Foxá, localizada em Lajeado, a Defesa Civil ampliou o alcance da assistência, entregando suprimentos suficientes para atender 160 pessoas. A Aldeia de Tabaí também deverá ser atendida, com kits e água para suprir cerca de 40 pessoas.

A Comunidade Quilombola de Arroio do Meio foi resgatada pelas equipes da Defesa Civil e está sendo assistida pelo município. As cinco famílias residentes foram retiradas por estarem em área de risco. Cerca de 30 pessoas estão na Escola Itororó, na localidade de Palmas, e receberam kits e viandas, além de toda a assistência humanitária.

A Defesa Civil do Estado montou um gabinete de crise junto ao Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Montanha. O órgão faz o levantamento das necessidades regionais e conduz estratégias de suporte aos atingidos pelas enchentes.

Centro de doações

Há oito dias, a Defesa Civil estadual colocou em operação o Centro de Doações Regional, no Esporte Clube União, em Lajeado. O local recebe doações, distribui os itens entre os atingidos na cidade e abastece os centros de distribuição de Arroio do Meio, Encantado e Estrela.

2024-05-13