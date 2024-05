Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul contrata empresa para auditar doações recebidas por Pix

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Até a manhã desta segunda-feira (13), o valor que já havia sido arrecadado era de pouco mais de R$ 95 milhões Foto: Divulgação Até a manhã desta segunda-feira (13), o valor que já havia sido arrecadado era de pouco mais de R$ 95 milhões Foto: Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou, durante entrevista coletiva realizada no início da tarde desta segunda-feira (13), que o governo gaúcho contratou uma empresa para fazer auditoria das doações recebidas por Pix para auxiliar as vítimas das chuvas que afetam o estado há duas semanas.

“Agradeço a cada uma das pessoas que fizeram doação. Tudo isso será colocado com absoluta transparência, junto aos nossos portais oficiais, com a relação das pessoas que estarão sendo atendidas e a possibilidade de auditorias. A Ernst & Young [EY] deverá fazer a auditoria da conta do Pix das doações das pessoas, para assegurarmos a todos o bom uso desses recursos”, disse o governador.

Até a manhã desta segunda-feira, o valor que já havia sido arrecadado via Pix era de pouco mais de R$ 95 milhões. O canal para recebimento de doações por Pix foi criado no início deste mês.

O governo gaúcho informa que, no dia 5 de maio, criou o Comitê Gestor da conta SOS Rio Grande do Sul. O grupo é formado por entidades públicas e privadas e “será responsável por definir ações, medidas e critérios de distribuição das doações destinadas às vítimas das enchentes e arrecadadas pela chave Pix do canal”.

Doações em grandes volumes

Leite anunciou também que o governo do Rio Grande do Sul criou canal 0800 para atendimento a pessoas ou entidades que tenham doações que passem de uma tonelada. O objetivo é viabilizar a logística da entrega, definindo locais e horários para que os materiais possam ser direcionados de maneira otimizada.

O telefone é 0800-2055151 e funciona diariamente, entre 7h e 21h. Para volumes inferiores a uma tonelada, Leite orienta os doadores a consultarem o site do SOS Rio Grande do Sul para checarem quais são os itens de maior necessidade e para onde devem levar as doações.

O governador acrescentou que está em fase de testes um aplicativo para que os voluntários que atuam em campo possam receber informações sobre os locais para onde devem se direcionar.

