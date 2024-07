Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra foco da doença aviária de Newcastle

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Animais de granja comercial no Vale do Taquari haviam recebido teste positivo. (Foto: Freepik)

O Ministério da Agricultura e Pecuária encaminhou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) um relatório que oficializa o encerramento do foco de doença aviária de Newcastle no Rio Grande do Sul. Conforme o documento, investigação epidemiológica em área de até 10 quilômetros da granja comercial de Poço das Antas (Vale do Taquari) com testes positivos não voltou a encontrar animais com sinais clínicos compatíveis com a enfermidade.

Em âmbito estadual, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) informou ter adotado duas medidas cruciais para o novo status: um trabalho de desinfecção da propriedade-alvo e o avanço da vigilância no raio abrangido pela vigilãncia.

“O cenário que encontramos proporcionou a segurança técnica para essa tomada de decisão”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares.

Vistoria e medidas

O órgão estadual concluiu nessa sexta-feira (26) as visitas a todas as 858 propriedades com criações de aves no perímetro analisado. No dia anterior, há havia finalizado as revistorias dentro da área de “perifoco” (3 quilômetros no entorno).

“A partir deste sábado, iniciaremos revisitações a granjas comerciais na zona de vigilância e uma terceira visita a granjas comerciais na zona perifocal”, detalha o diretor-adjunto do Departamento, Francisco Lopes.

Serão mantidas três barreiras sanitárias, que estarão funcionando, ininterruptamente, em dois pontos na área de perifoco e em um local dentro da zona de vigilância. A desinfecção completa da granja comercial que apresentou teste positivo para a enfermidade, em Anta Gorda, foi concluída na quinta.

Assim que saiu o resultado positivo para doença de Newcastle, em 18 de julho, todos os animais da granja foram sacrificados. Ao todo, 7 mil aves estavam abrigadas quando o foco foi confirmado. As carcaças foram descartadas por enterro, conforme preconizado no Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle.

“No dia seguinte, 19 de julho, o processo de desinfecção da granja teve início, com a remoção da cama do aviário e dos resíduos de composteiras, a limpeza e a desinfecção meticulosa geral do estabelecimento, que se encerrou no dia 25 de julho”, acrescenta Lopes.

A granja que teve o foco confirmado ficará interditada por um período mínimo de 42 dias, a contar do encerramento do foco. Ao final do prazo, poderá trazer uma carga de aves para o local, em quantidade que não ultrapasse 20% da capacidade do galpão.

“Essas aves deverão ser testadas com 15 e 30 dias e ficarão alojadas até os 42 dias, para então serem abatidas”, informa o diretor-adjunto.

O governo gaúcho alerta que todas as suspeitas da doença de Newcastle, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo whatsapp (51) 98445-2033.

(Marcello Campos)

