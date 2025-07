Esporte Estudo global destaca força técnica e equilíbrio competitivo do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamento aponta o Brasileirão como a sexta melhor liga do mundo e a segunda mais competitiva. Foto: Joilson Marconne/CBF Levantamento aponta o Brasileirão como a sexta melhor liga do mundo e a segunda mais competitiva. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa britânica de inteligência esportiva Twenty First Group realizou um estudo que avaliou as principais ligas de futebol do planeta. O Campeonato Brasileiro aparece como a sexta melhor liga do mundo em nível técnico e desempenho médio dos clubes, além de figurar como a segunda mais equilibrada, atrás apenas da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Segundo a empresa, o estudo foi motivado pelo bom desempenho dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, que chamou a atenção internacional para a força do futebol nacional. Em entrevista ao portal The Athletic, o cientista de dados sênior Aurel Nazmiu destacou: “Atualmente, classificamos a Série A do Brasil como a sexta melhor liga do mundo, então esperávamos que os quatro times brasileiros fossem competitivos antes do torneio.”

A classificação considera fatores econômicos, desempenho médio dos clubes e critérios de regularidade nas competições nacionais e internacionais. No ranking técnico, o Brasileirão aparece atrás das cinco principais ligas europeias: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França).

No quesito equilíbrio competitivo, o destaque é para a baixa diferença de desempenho entre os clubes. Mesmo entre gigantes como Palmeiras e Flamengo, e equipes da parte inferior da tabela — como o Juventude —, a disparidade é considerada pequena. Já o fator que favorece a MLS nessa comparação é o sistema de teto salarial, que limita os investimentos e equaliza o poder financeiro entre os clubes, o que contribui diretamente para o nível de equilíbrio técnico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/estudo-global-destaca-forca-tecnica-e-equilibrio-competitivo-do-campeonato-brasileiro/

Estudo global destaca força técnica e equilíbrio competitivo do Campeonato Brasileiro

2025-07-08