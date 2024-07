Rio Grande do Sul Sargento da Brigada é promovido pelo governo gaúcho após morrer baleado por assaltantes de carro-forte

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Fabiano Oliveira, 47 anos, teve o colete balístico perfurado por tiro de fuzil. (Foto: Divulgação)

O governo gaúcho concedeu promoção especial ao brigadiano Fabiano Oliveira, morto em serviço aos 47 anos, no dia 19 de junho, ao ser atingido por projétil de fuzil que trespassou seu colete balístico, durante confronto com grupo que assaltou carro-forte no Aeroporto de Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Publicada no Diário Oficial do Estado dessa sexta-feira (26), a medida eleva a patente do policial de 2º para 1º sargento.

Fabiano era vinculado ao 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), sediado no município onde o ataque foi cometido. Em manifestação do comando da unidade, a promoção “post-mortem” foi repercutida com elogio ao compromisso do brigadiano com a comunidade.

Medalha especial

Recentemente, familiares do sargento receberam em seu nome uma homenagem especial dos novos capitães da Brigada Militar, em cerimônia de diplomação realizada em Porto Alegre. O evento contou, ainda, com a presença de colegas de farda e de oficiais da corporação.

A honraria incluiu a medalha “Estrela de Reconhecimento Grau Ouro”, entregue pelo governador Eduardo Leite e pelo comandante-geral da corporação, Cláudio Feoli.

“Esse gesto representa a eterna gratidão dos gaúchos a esse homem e profissional, pelo sacrifício de sua vida em prol da justiça e da proteção de nossa sociedade”, enalteceu o chefe do Executivo estadual em mensagem nas redes sociais.

Também estiveram presentes no evento o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares, o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) da Serra Gaúcha, coronel Eduardo Cunha Michel, e o comandante do 12° BPM, tenente-coronel Ricardo Moreira de Vargas.

(Marcello Campos)

2024-07-26