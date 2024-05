Acontece Grupo Mathias oferece serviços fúnebres gratuitos às vítimas de Porto Alegre da maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Com um compromisso genuíno com a comunidade, o grupo busca aliviar o fardo financeiro de muitas famílias gaúchas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Diante de uma das maiores catástrofes ambientais já registradas no Rio Grande do Sul, o Grupo Mathias, que presta serviços fúnebres, se solidariza com as vítimas e passa a oferecer assistência funerária gratuita para as famílias que perderam em Porto Alegre seus entes queridos durante as enchentes.

A empresa decidiu tomar essa iniciativa como forma de auxiliar e apoiar aqueles que enfrentam um momento tão doloroso no município em que atuam. Com um compromisso genuíno com a comunidade, o grupo busca aliviar o fardo financeiro que muitas famílias terão de enfrentar ao lidar com as perdas ocasionadas pela enchente.

As famílias que desejarem obter mais informações sobre os serviços fúnebres gratuitos oferecidos podem entrar em contato pelo telefone (51) 3110-8001 ou pelo site www.grupomathias.com.br.

