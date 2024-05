Acontece Instituto Unicred entrega doações para auxiliar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Ação acontece a partir de campanha que arrecada recursos financeiros para ajudar municípios atingidos pelas enchentes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Instituto Unicred intensificou nos últimos dias sua campanha sistêmica de arrecadação de recursos para auxiliar as famílias impactadas pelas fortes chuvas que assolam diversas regiões do Rio Grande do Sul. A instituição entregou uma série de materiais aos pontos de recebimento indicados pelos governos locais.

Atualmente, a entidade está empenhada em coordenar esforços para maximizar o auxílio às vítimas dos recentes desastres. Com a arrecadação registrada até o momento, foram realizadas aquisições e entregas de 52 mil litros de água, kits higiene e limpeza compostos por 2 mil tubos de pasta de dente, 2 mil escovas de dentes, 2 mil shampoos e cremes, 2 mil barras de sabonete, 2 mil pacotes de papel higiênico, 2 mil cobertores de casal, 2 mil detergentes, 2 mil unidades de sabão em pó, 2 mil unidades de água sanitária, 1560 vassouras e mil baldes.

Além disso, com o frio chegando forte ao Estado, o Instituto Unicred também investiu o dinheiro arrecadado na aquisição e entrega de 27 mil cobertores, atualmente em distribuição nas cidades de Alegrete, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Estrela, Igrejinha, Lajeado, Montenegro, Muçum, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e Santa Maria. Também foram distribuídos 240 quilos de alimentos para Federação Nacional de Cultura (Fenac) de Novo Hamburgo e 3 mil cestas básicas ao Cremers, ponto de abastecimento a instituições do Rio Grande do Sul cadastradas.

“É muito importante unir todos os esforços possíveis para auxiliar na recuperação das famílias e na reconstrução dos municípios afetados. O Rio Grande do Sul precisa de nossa união. O que estamos conseguindo mobilizar nos conforta, mas contamos com o apoio de todos para fazer ainda mais”, afirma o presidente do Instituto Unicred, Dr. Paulo Abreu Barcellos.

A campanha do Instituto Unicred é aberta para o público em geral e busca arrecadar recursos financeiros para o atendimento das necessidades mais emergenciais das regiões afetadas, auxiliando na recuperação das cidades e no acolhimento das famílias. As doações, em qualquer valor, podem ser feitas pela chave Pix instituto-rs@unicred.com.br.

Mais informações sobre a campanha, a destinação das doações, demais formas de participar e outras novidades podem ser acompanhadas em tempo real no site.

Sobre o Instituto Unicred

O Instituto Unicred é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) sem fins lucrativos, com finalidade específica de fomentar projetos de relevância, impacto e mérito que sejam implantados em conjunto com as cooperativas singulares e parceiros, promovendo prosperidade nas comunidades de atuação do Sistema Unicred.

