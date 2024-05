Rio Grande do Sul Metroplan disponibiliza mais de 150 novos horários para transporte público metropolitano por corredor humanitário

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Medida busca reduzir o tempo de deslocamento até a Capital Foto: Divulgação Metroplan Medida busca reduzir o tempo de deslocamento até a capital - Foto: Divulgação Metroplan Foto: Divulgação Metroplan

A partir desta quinta-feira (16), a Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional), vinculada à Sedur (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano), passa a disponibilizar mais de 150 novos horários no transporte intermunicipal, com destino a Porto Alegre, pelo corredor humanitário.

A operação emergencial contempla, de forma direta, as cidades de Guaíba, Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, e vem sendo realizada em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A disponibilização dos novos horários tem como objetivo melhorar a qualidade do deslocamento dos moradores residentes da Região Metropolitana até Porto Alegre, reduzindo o tempo das viagens. Antes da operação, muitos deslocamentos estavam ocorrendo pelos municípios de Viamão e Alvorada. Em Gravataí, o acesso vinha sendo realizado apenas pela RS-118, levando em torno de quatro a cinco horas, trajeto que será reduzido a mais da metade a partir de agora.

“O corredor humanitário nos possibilitou a criação dessa alternativa diante do cenário emergencial que estamos vivenciando. Planejamos conjuntamente a operação, com todo o cuidado necessário para não extrapolar a capacidade do corredor. Por meio dessa parceria com o secretário da SMMU, Adão Castro, e auxílio da EPTC, viabilizamos esses novos trajetos que contemplarão em torno de 50 mil usuários”, esclareceu o diretor-superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe.

A ampliação de horários via corredor humanitário foi distribuída da seguinte forma entre os municípios:

Gravataí – 30 horários de ida e 31 de volta, pela empresa Sogil;

Cachoerinha – 68 horários de ida e 68 de volta, pela empresa Transcal;

Canoas – 46 horários de ida e 46 de volta, também pela Transcal;

Guaíba, com nove horários de ida e nove de volta, pela Expresso Rio Guaíba.

Ao todo, são 153 novos horários de ida e 154 de volta. No momento, esses novos horários estão disponíveis de segunda a sexta-feira, e serão ampliados progressivamente, de acordo com as condições das vias.

